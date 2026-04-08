Aprendre a llegir els moviments dels infants. La biblioteca de Solsona ho explica
L’espai familiar, de psicomotricitat i de criança La Matriu ofereix el dilluns 13 d’abril la xerrada 'El cos en construcció: la força de la psicomotricitat preventiva (0-6)'
L’espai familiar, de psicomotricitat i de criança La Matriu ha organitzat per al proper dilluns 13 d’abril la xerrada “El cos en construcció: la força de la psicomotricitat preventiva (0-6)”, una proposta adreçada a famílies, mestres i professionals vinculats a la petita infància. L’activitat es durà a terme a les 17.15 hores a la biblioteca Carles Morató.
La sessió anirà a càrrec d’Alba Cunill, psicomotricista, psicòloga i grupanalista, i Sílvia Sala, psicomotricista i mestra d’educació infantil i primària, que aprofundiran en el paper de la psicomotricitat en el desenvolupament global dels infants durant els primers anys de vida.
La proposta posarà el focus en la construcció de la identitat corporal, un procés que, segons expliquen les ponents, s’inicia des del moment en què l’infant és pensat per la família i evoluciona a través de diverses etapes marcades pel vincle, el diàleg corporal i la gestió de les emocions. En aquest sentit, la psicomotricitat vivenciada es planteja com una eina clau que integra dimensions emocionals, motrius, cognitives i relacionals a partir del joc lliure i espontani.
Les especialistes remarquen que aquesta disciplina ofereix un espai simbòlic i regressiu que permet als infants canalitzar angoixes primerenques i resignificar vivències corporals mitjançant el moviment i el joc compartit, sempre amb l’acompanyament d’un professional que observa i dona sentit a la seva expressió corporal.
Aquesta és la tercera xerrada organitzada per La Matriu a Solsona. Fa un any, l’entitat ja va programar una sessió centrada en el neurodesenvolupament dels infants de 0 a 3 anys, i el novembre passat en va impulsar una altra dedicada a la sexualitat infantil.
La Matriu és un servei gratuït dinamitzat per la psicopedagoga Júlia Tobeña i la mateixa Sílvia Sala, amb el suport de les regidories d’Infància i Feminismes de l’Ajuntament de Solsona. L’espai familiar ofereix trobades setmanals que promouen el joc, l’aprenentatge i la criança dels infants, alhora que faciliten a les famílies un espai per compartir experiències amb acompanyament professional.
Actualment, hi ha places disponibles als grups de dimarts i dijous al matí, de 10 a 12 hores, al gimnàs del casal cívic i comunitari Xavier Jounou. Les persones interessades poden formalitzar la inscripció presencialment o bé contactar amb el servei a través del correu electrònic somlamatriu@gmail.com
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”