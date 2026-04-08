Què és un diaca? El bisbat de Solsona n'ordena un
Es tracta d'ajudants oficialment nomenats amb un grau inferior al capellà i aspirants a ser-ho. A Catalunya n'hi ha uns 140
El proper diumenge, 12 d’abril, a dos quarts de sis de la tarda, la catedral de Santa Maria de Solsona acollirà l’ordenació diaconal de Jakub Budz, seminarista del bisbat de Solsona, que rebrà el ministeri per la imposició de mans del bisbe Francesc Conesa.
En Jakub va començar el seu camí cap al sacerdoci fa uns anys. Va ser admès a ordes el 23 de setembre de 2023 a l’església de Sant Pere de Vilanova de Bellpuig, i posteriorment, el 22 de setembre de 2024, va rebre el ministeri de Lector a l’església de Sant Antoni de Cervera. El 28 de juny de 2025, a l’església de Sant Agustí de Cervera, va ser ordenat acòlit.
L’ordenació diaconal marca un pas clau en el seu camí cap al sacerdoci. Però què significa ser diaca? Un diaca és un cristià ordenat al primer grau del sagrament de l’orde, situat per sota del prevere i del bisbe, tant en l’Església catòlica com en l’ortodoxa. La seva tasca principal és ajudar el bisbe i el capellà en les celebracions litúrgiques, com proclamar l’Evangeli, així com en l’ensenyament i en les activitats de servei i caritat.
Ja des del Nou Testament, els apòstols encarregaren alguns homes –anomenats diaques o “serveidors”– d’atendre els fidels més necessitats, especialment les viudes. El primer d’aquests diaques, sant Esteve, no només servia els més desfavorits, sinó que també predicava i repartia la paraula de Déu i els béns materials.
El Concili Vaticà II, amb el text Lumen Gentium, va renovar el ministeri del diaconat, fins llavors reservat gairebé només als futurs preveres. Els diaques d’avui, com s’explica en el capítol tercer del document, reben la gràcia sacramental i, en comunió amb el bisbe i els preveres, serveixen la comunitat en tres àmbits: la litúrgia, la paraula i la caritat.
A Catalunya, segons les memòries estadístiques de la Conferència Episcopal Tarraconense, hi ha actualment entre 139 i 146 diaques permanents distribuïts per tot el territori, que contribueixen a la vida litúrgica, pedagògica i de servei de les diferents diòcesis.
La comunitat del bisbat de Solsona s’uneix a la celebració, acompanyant en Jakub amb pregàries i suport, en una de les cites religioses més rellevants del territori aquest any.
