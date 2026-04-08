Es reprèn a Solsona el tràmit de renovació de DNI i passaport

Després de vuit mesos sense el servei es tornarà a oferir els dimecres 15 i 22 d’abril, de les deu del matí a les dotze del migdia

La unitat mòbil que renova els DNI l'estiu passat / AJ SOLSONA

Miquel Spa

L’Ajuntament de Solsona ha anunciat la represa del servei de renovació del DNI i del passaport, interromput durant els últims vuit mesos. El termini d’inscripció s’obrirà aquest dijous, 9 d’abril, a dos quarts de nou del matí, i la renovació dels documents oficials es durà a terme els dimecres 15 i 22 d’abril, de les deu del matí a les dotze del migdia, amb una unitat mòbil de la Policia Nacional que s’instal·larà a la plaça de l’U d’Octubre, davant de la sala polivalent.

Les persones interessades podran inscriure’s presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o per correu electrònic a ajuntament@ajsolsona.cat. Les places s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció, tenint en compte els correus enviats a partir de dijous a dos quarts de nou, i paral·lelament s’ha contactat amb les persones que ja estaven en llista d’espera des del setembre passat.

Segons l’Ajuntament, la unitat mòbil permet tramitar i obtenir el document al moment, sense necessitat de fer dos desplaçaments com passava abans, i incorpora la possibilitat d’expedir el passaport, un servei que no s’oferia anteriorment a Solsona. La primera visita d’aquesta unitat es va fer el 18 d’agost, però des de llavors havia quedat interrompuda per problemes tècnics.

Els ciutadans que necessitin renovar el DNI o el passaport hauran de portar una fotografia de carnet actualitzada, el document caducat i, en cas de canvi d’adreça o de nom, el certificat d’empadronament o la partida de naixement. El pagament s’haurà de fer en efectiu: 12 euros per al DNI i 30 euros per al passaport.

La represa del servei arriba després de gestions de l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, amb la Subdelegació del govern de l’Estat a Lleida i la Comissaria Provincial de la Policia Nacional. En la comunicació enviada a la Comissaria, l’alcaldessa destacava que l’interrompre el servei obligava molts veïns i veïnes de Solsona i d’altres municipis de la comarca a desplaçar-se a ciutats situades a més de 48 quilòmetres, “amb el consegüent cost de temps i recursos”.

Segons Gisbert, “aquesta situació afecta especialment les persones grans o amb dificultats de mobilitat”, i per aquest motiu es va sol·licitar que es tornés a facilitar aquest tràmit essencial per a la població. L’alcaldessa va agrair el suport institucional del subdelegat, José Crespín, i la programació de dues jornades en un mes, atenent els inconvenients que la manca del servei havia generat entre la ciutadania de Solsona i comarca.

Aquest mes, doncs, Solsona recupera un servei que facilita l’accés al DNI i al passaport a tots els veïns i veïnes, amb la possibilitat de tramitar els documents al moment i reduir els desplaçaments que fins ara eren necessaris.

