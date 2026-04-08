Solsona reasfalta un tram de l’avinguda dels Països Catalans amb afectacions al trànsit

Els treballs s’allargaran entre dijous i divendres i comportaran talls intermitents i restriccions d’estacionament

L'avinguda Països Catalans

L'avinguda Països Catalans / AJ SOLSONA

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L’Ajuntament de Solsona durà a terme aquesta setmana els treballs de reasfaltatge en un tram de l’avinguda dels Països Catalans, concretament entre l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre i el carrer dels Tints. L’actuació, prevista per dijous i divendres, comportarà afectacions a la mobilitat amb talls intermitents de trànsit i la prohibició d’estacionar en aquest sector.

Les obres començaran dijous dia 9 a les deu del matí i es preveu que finalitzin divendres al vespre. Per aquest motiu, es recomana als veïns retirar els vehicles de les zones afectades abans de les vuit del matí de divendres per facilitar el desenvolupament dels treballs.

L’actuació anirà a càrrec de l’empresa Obres i Asfaltatges Tarraco, amb un pressupost de 20.288 euros, i inclourà tasques de fresatge i reasfaltatge. L’objectiu és reparar els flonjalls, les esquerdes i el deteriorament general del paviment, amb la voluntat de millorar la seguretat i el confort de la circulació.

Aquest tram de l’avinguda dels Països Catalans té un paper rellevant en la mobilitat urbana, ja que contribueix a descongestionar el trànsit d’entrada a la ciutat per l’avinguda del Pont i facilita la connexió amb el barri del Camp del Molí.

Des del consistori es demana comprensió als veïns per les molèsties que puguin ocasionar les obres i es recomana planificar els desplaçaments amb antelació durant els dies d’afectació.

