Projecte Escola-Empresa: Solsona i Cardona apropen l’alumnat al món laboral
Els centres educatius participen en xerrades i tallers amb empreses i professionals de l'Agència de Desenvolupament Local
Durant el mes de març, dins del marc del projecte Escola-Empresa curs 2025-2026, s’han intensificat les accions d’apropament entre els centres educatius i el teixit empresarial del Solsonès i Cardona, amb l’objectiu de donar a conèixer les empreses del territori i les oportunitats professionals que ofereixen.
A l’Escola Vedruna Cardona, l’alumnat de 4t d’ESO va participar en una xerrada centrada en l’economia local, els sectors més rellevants i els perfils professionals més demandats. La sessió va permetre que els joves coneguessin de primera mà les professions amb més dificultat de cobertura, com mecànica, soldadura, ferreteria, electricitat, fusteria, enginyeries industrials i tècniques, cuina, cambrers o conducció de camió.
També es van organitzar trobades amb empreses com Vidmar Group i Innover Energy, així com amb professionals independents com Erika Escudero, que van apropar diferents àmbits laborals. Vidmar, especialitzada en enginyeria i fabricació d’estructures metàl·liques, va posar en valor els perfils tècnics vinculats a la mecanització, soldadura, manteniment i automatització industrial. Innover Energy, del sector energètic i sostenible, va mostrar oportunitats en gestió energètica i serveis tècnics, amb demanda creixent de professionals qualificats. D’altra banda, Erika Escudero va explicar el món del disseny gràfic i la comunicació visual, destacant itineraris formatius en arts gràfiques i multimèdia.
Paral·lelament, les activitats es van iniciar també a l’Escola Arrels de Solsona, on les xerrades es continuaran durant el mes d’abril. L’alumnat de 4t d’ESO ha conegut experiències professionals diverses: AMES, empresa industrial local; Pere Cuadrench, arquitecte; Joan Solé, bomber; ACTIVA Centre de Salut Integral, fisioterapeutes; i Sara Parra, psicòloga.
Aquestes sessions combinen informació sobre empreses i professions, ajudant els joves a entendre no només els llocs de treball disponibles, sinó també els camins formatius i les competències necessàries per accedir-hi. La iniciativa busca ampliar la visió dels estudiants sobre les oportunitats laborals al territori i reforçar la vinculació del talent jove amb el Solsonès i Cardona.
Des de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona es valora molt la implicació dels centres educatius —Escola Arrels, Institut Francesc Ribalta, Institut Sant Ramon, Escola Vedruna Cardona i IE Vall de Lord— així com la col·laboració de les empreses participants, clau per captar i fidelitzar els joves professionals i garantir el futur del territori.
