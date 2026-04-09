El Solsonès i Althaia es proposen signar aquest estiu el traspàs del Centre de Salut
El Consell vetllarà com a eixos principals d'un canvi que es produiria el gener del 2027 la conservació de serveis i personal així com la representació territorial i la construcció d'un nou edifici
El Consell Comarcal del Solsonès, liderat per la presidenta i alcaldessa de Castellar de la Ribera, Claustre Sunyer, ha signat recentment un document d’intencions amb la Fundació Althaia per estudiar el traspàs de la gestió del Centre de Salut del Solsonès. Aquest protocol busca establir els criteris i les condicions necessàries per un futur conveni, amb l’objectiu que els serveis i el personal actuals es mantinguin sense pèrdues. Les dues insistitucions s'han fixat com a terminis l'establiment de l'acord aquest estiu i, si es porta a terme, aplicar el traspàs real el mes de gener de l'any que ve.
Segons ha emmarcat Sunyer “des del Consell Comarcal ja l’antic govern havia iniciat converses amb l’àmbit sanitari per explorar un possible traspàs del centre cap a Salut Catalunya Central, en aquell moment representada per l’Hospital de Berga. Aquella iniciativa no va avançar, i amb el canvi de govern a la Generalitat, l’organització territorial ha establert Althaia com a hospital de referència de tota la Catalunya Central, recomanant que si volem traspassar la gestió del centre sanitari ho fem cap a aquesta fundació”.
Així, les reunions amb la Fundació Althaia s’han complementat amb trobades amb el departament de Salut de Catalunya Central. Segons la presidenta del Consell Comarcal, “ens va semblar interessant poder fer aquest conveni amb Althaia, ja que és un centre que ha crescut molt, que també a nivell d’innovació va endavant, i que té aliances amb altres centres de Barcelona, com l’Hospital de Sant Pau, i amb universitats”. Aquest enfocament reforça la importància d’un conveni sòlid i amb garanties.
Clauste Sunyer ha explicat la finalitat del protocol d’intencions: “La intenció és acabar fent un traspàs de la gestió. Hem fet un cronograma per marcar els tempos, perquè no volem que això s’allargui com l’altra vegada, que va durar sis o set anys. Si hi ha entesa entre les dues parts i arribem a un acord, aquest protocol vol acabar amb un traspàs de la gestió. El que passa és que hi ha d’haver predisposició, i també per d'Althaia ha de ser factible assumir la gestió del centre sanitari”.
Per garantir la viabilitat del traspàs, la Fundació Althaia realitzarà una auditoria sobre el funcionament del centre. Sunyer ha detallat que “els passarem tota la informació que necessitin sobre com portem el centre, el personal i tot a nivell sanitari, incloent els centres de Sant Llorenç i Oden. Tot això ho han de poder assumir amb la totalitat, perquè el que no volem fer com a Consell Comarcal és perdre serveis, perdre professionals o personal amb aquest traspàs”.
L’alcaldessa ha afegit que la Fundació Althaia haurà d’avaluar la factibilitat econòmica i de recursos, i que l’interès del Solsonès és que el traspàs es realitzi sense impactes negatius sobre els serveis i el personal: “esperem que tot vagi bé i que tot avanci, però no podem dir que ja traspassem la gestió quan encara s’ha de fer aquesta auditoria i s’ha de parlar de tot. Quan Althaia vegi que sí, que podem traspassar la gestió, s’haurà de fer el conveni i negociar tot el que calgui, com els serveis, el personal i l’edifici del centre sanitari”.
Pel que fa als terminis, el Consell Comarcal ha definit un cronograma ajustat amb el suport de CatSalut, que, tot i no intervenir directament en el conveni, dóna acompanyament i assessorament a ambdues parts. Sunyer ha indicat que “el protocol d’intencions ja està signat i preveiem arribar a algun acord aquest estiu. L’efectiu traspàs de gestió es faria a principis del 2027, perquè a nivell comptable és més fàcil”.
Consell i ajuntaments, presents en les decisions
Un altre aspecte destacat del procés és la representació del territori dins la gestió de la Fundació Althaia. L’alcaldessa ha explicat que “com a territori, hem de poder dir la nostra i formar part de les decisions. Això inclou la participació d’alcaldes i ajuntaments en els òrgans de govern del centre, garantint que les necessitats de la comarca estiguin representades”.
El protocol també té en compte les característiques demogràfiques del Solsonès. “Tenim una població molt dispersa i envellida, i aquesta és una de les principals preocupacions que tenim. Creiem que la Fundació Althaia té prou recursos i personal per afrontar aquests reptes”, ha assegurat Sunyer.
El procés compta amb el suport institucional de CatSalut i amb la implicació del president del patronat de la Fundació Althaia, l’alcalde de Manresa, i del director de Catalunya Central, Toni Sànchez, que participen en l’acompanyament i supervisió del procés fins a la possible formalització del conveni.
Aquest protocol d’intencions marca el primer pas cap a un traspàs estructurat, amb l’objectiu de garantir la continuïtat dels serveis sanitaris, mantenir tot el personal i assegurar la representació del territori en la gestió del Centre de Salut del Solsonès.
Un edifici nou
Segons ha explicat la presidenta del Consell Comarcal, les negociacions amb Althaia i el suport de CatSalut han obert també la porta a abordar la necessitat d’un nou edifici. En aquest sentit, ja s’han iniciat converses amb l’Ajuntament de Solsona per localitzar un terreny adequat. “CatSalut ens demana que els facilitem un espai, i a partir d’aquí planificaran el nou edifici”, ha assenyalat.
La proposta de construir un nou centre sanitari no està condicionada directament al traspàs de la gestió, però s’emmarca en el mateix context de millora del servei. Tal com ha remarcat Sunyer: “no va vinculat, però sí que s’ha plantejat la necessitat d’un edifici nou, ja que l’actual té molts anys i s’ha anat adaptant amb reformes”.
Des del Consell Comarcal es considera que la capitalitat de Solsona dins la comarca justifica la inversió en unes instal·lacions noves que permetin donar resposta a les necessitats actuals i futures. “Creiem que, com a capital de comarca, és important disposar d’un nou equipament”, ha indicat la presidenta.
Així, el possible acord amb la Fundació Althaia per assumir la gestió del centre podria coincidir en el temps amb el desenvolupament del projecte d’un nou edifici, tot i que es tracta de processos independents. En aquest escenari, el Consell Comarcal manté obertes les dues línies de treball amb l’objectiu de millorar l’atenció sanitària a la comarca.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Cristina Junyent, psicòloga, sobre la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada: 'Tan agressor és el que pica, com qui ho grava i difon