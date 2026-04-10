Riner reimpulsa una Fira de la Mel completa amb més parades i una jornada tècnica
El municipi de Riner acull aquest cap de setmana al nucli de Freixinet una nova edició de la Fira de la Mel que es rellança amb un format més gran i la jornada tècnica. Així, la cita combina tradició, divulgació i gastronomia amb un ampli ventall de propostes per a tots els públics. La Fira de diumenge serà la més gran organitzada fins ara amb cinquanta parades. El programa arrenca divendres amb el guarniment dels carrers i culmina diumenge amb una jornada plena d’activitat firal.
Els actes s’inicien divendres a les quatre de la tarda amb el guarniment dels carrers de Freixinet, que dona el tret de sortida a un cap de setmana marcat per la participació veïnal. L’endemà dissabte tindrà lloc un dels moments centrals, la jornada tècnica de la mel, centrada enguany en el control de la vespa velutina i els reptes del sector apícola.
Aquesta sessió, que començarà a les cinc de la tarda al local social, inclourà la benvinguda institucional, la presentació de la jornada i diverses ponències tècniques. Entre aquestes, destaca la intervenció sobre la gestió de la vespa asiàtica a Catalunya, a càrrec de l’expert Josep Maria Bas, així com l’explicació del Pla d’acció de la mel i les mesures de lluita contra espècies invasores. La jornada es completarà amb torns oberts de paraula i una proposta final de degustació amb mel a càrrec de l’apicultor Joan Maria Llorens, abans de la cloenda.
El gruix de la fira arribarà diumenge, amb activitats des de primera hora del matí. A partir de les nou se celebrarà un esmorzar popular amb ous ferrats amb mel i cansalada, així com coca i xocolata desfeta. A les deu s’obrirà el mercat de productes de mel i de proximitat, eix central de la jornada, juntament amb una campanya de donació de sang i una exposició sobre la preservació de les abelles.
Durant el matí també hi haurà propostes familiars com un taller d’espelmes amb cera, un espai de maquillatge infantil i diverses activitats divulgatives. A dos quarts de dotze es farà una xerrada sobre la mel com a ingredient en el vi piment, reforçant el vessant gastronòmic i cultural de la fira.
Paral·lelament, el públic podrà gaudir d’una àmplia oferta de tapes elaborades amb mel, així com d’una caragolada solidària i el sorteig d’una panera. La jornada culminarà amb l’entrega del guardó Abella Rinerenca, en reconeixement a la tasca vinculada al sector.
Amb aquest programa, la Fira de la Mel es consolida com un esdeveniment de referència al territori, que posa en valor la tradició, el món de les abelles, la divulgació, el territori i el producte local, tot reforçant el vincle entre el sector primari i la ciutadania.
