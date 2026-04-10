Veïns de Solsona s'oposen a la construcció de pisos de protecció al solar triat per l'Ajuntament
Alerten que el terreny del carrer Gaudí és ara un aparcament clau per la ciutat i activen una recolida de signatures per demanar al consistori que aturi el projecte
Un grup de veïns dels barris del voltant del solar de la Sala Polivalent de Solsona es van reunir per expressar les seves preocupacions sobre el projecte d’habitatge cooperatiu i de protecció pública previst al solar municipal del carrer Antoni Gaudí. La trobada, a la qual van assistir representants municipals, va evidenciar un sentiment generalitzat d'incertesa entre els veïns. La manca de detalls clars sobre el nombre d’habitatges, la mobilitat i, sobretot, l’absència d’una solució per a l’aparcament, va generar una gran inquietud. Davant d’aquestes mancances, els veïns han decidit iniciar un procés per demanar l’aturada immediata del conveni i han llançat una recollida de signatures per aconseguir la seva petició.
La carta dels veïns
"El passat dimarts 7 d’abril, una cinquantena de persones dels barris del voltant del solar de la Sala Polivalent ens vam reunir en assemblea. L’objectiu era conèixer el projecte d’habitatge cooperatiu i de protecció pública previst al solar municipal del carrer Antoni Gaudí. A la trobada hi van assistir representants dels grups municipals a l’oposició i la regidora d’Habitatge de l’equip de govern.
El conjunt del veïnatge considera que el conveni plantejat no defineix els aspectes més essencials. No concreta el nombre real d’habitatges. No avalua l’impacte sobre la mobilitat. No detalla les condicions econòmiques ni el model de gestió del projecte. Una de les principals preocupacions és clara: on es deixaran els cotxes. No s’ha previst una solució per a una necessitat tan bàsica com l’aparcament, ja no solament per a nosaltres, sinó també per a la resta de la ciutat que en fa ús en multitud d'actes. Tots aquests punts generen encara més inquietud, més incertesa.
Tampoc s’informa de les condicions econòmiques. En la pràctica, això obre la porta a un projecte sense definir i a la participació d’empreses alienes a la ciutat. Solsona perd un solar que representa un actiu estratègic per a la ciutat, mentre que els habitatges podrien construir-se en un altre espai. Fins ara, l’Ajuntament no ha cercat ni proposat cap alternativa, deixant escapar una oportunitat clau per al municipi.
Davant d’aquesta situació, les persones assistents vam acordar iniciar un procés per demanar l’aturada immediata del conveni de cessió. Demanem a la Il·lma. Senyora Alcaldessa que intervingui en aquesta situació, que corregeixi allò que calgui i que ens escolti. Confiem que la seva acció política respongui al compromís amb el poble, posant les persones al centre de les decisions. Per això, li sol·licitem que reconsideri i aturi aquest projecte fins que hi hagi un veritable diàleg amb tot els veïns i veïnes i persones afectades.
S’iniciarà una recollida de signatures al barri a partir del dilluns 13 d’abril i que estarà activa durant 15 dies. Els punts habilitats seran Kauri Viatges i TKS Sport Ribera. El veïnat fa una crida clara a sumar-se a aquesta petició".
