Com acompanyar els malalts en el procés terminal: un taller a Solsona ho explica
'Acompanyament al final de la vida' és una iniciativa gratuïta que donarà eines i seguretat als familiars de pacients amb malaltia avançada
L’Ajuntament de Solsona ha programat per als dies 24 i 25 d’abril el taller “Acompanyament al final de la vida”, una iniciativa gratuïta adreçada a donar eines i seguretat a les persones que han d’acompanyar familiars o éssers estimats en processos de malaltia avançada o en l’etapa prèvia a la mort. La proposta es farà a l’auditori de la sala polivalent, amb inscripció prèvia obligatòria i places limitades.
El taller anirà a càrrec de Àlex Prats, president de Pobles que Cuiden i agent d’atenció espiritual de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La formació es dividirà en dues sessions: divendres de cinc de la tarda a vuit del vespre i dissabte de dos quarts de deu del matí a una del migdia.
Amb aquesta activitat, el consistori i el Servei d’Acompanyament al Dol posen el focus en la necessitat de preparar-se per afrontar els últims dies de vida amb la mateixa cura amb què es prepara un naixement. El procés de final de vida sovint genera incertesa, por i sensació d’impotència entre les persones properes, una realitat que el taller vol abordar des d’una perspectiva conscient i respectuosa.
Els continguts inclouran aspectes com les etapes del final de vida, el concepte de patiment, la comunicació en l’entorn familiar, l’autocura i les necessitats emocionals i espirituals, així com el procés de dol. L’objectiu és oferir recursos pràctics per afavorir un acompanyament de qualitat, tant des del punt de vista emocional com espiritual.
La iniciativa s’adreça a tota la ciutadania, especialment a persones amb familiars en situacions de malaltia crònica avançada, però també pot ser útil per a professionals i voluntariat dels àmbits social i sanitari.
Aquesta proposta s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament de normalitzar el debat sobre la mort i el dol, àmbits que sovint continuen sent tabú. En aquesta línia, el municipi impulsa al llarg de l’any xerrades i cafès-tertúlia per generar espais de reflexió compartida i evitar que aquests processos es visquin en solitud.
Segons el regidor de Serveis Municipals, Joan Parcerisa, l’objectiu és consolidar una programació estable que ajudi a “combatre el tabú de la mort, normalitzar el dol i generar espais col·lectius on compartir vivències”.
Pel que fa a Pobles que Cuiden, és una entitat que treballa per fomentar comunitats més conscients i compromeses amb la cura de les persones en situació de vulnerabilitat, promovent la corresponsabilitat entre institucions, entitats i ciutadania.
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Els experts coincideixen sobre les herències: “Surt més a compte això”
- Jaleo Village: El mercat vintage més viral de l'Estat aterra a Manresa amb roba per deu euros
- Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Famílies del Bages, angoixades en veure material dels seus fills a les xarxes socials després de la pallissa a Sant Joan de Vilatorrada
- Bacardit i Perramon es reuneixen amb Artur Mas per impulsar la “casa gran del manresanisme” de cara a 2027
- Compte compartit i mort d’un titular: el detall que pot deixar els estalvis bloquejats d’un dia per l’altre