La Generalitat activa la construcció d’una rotonda a Llobera, on hi va haver un accident mortal
El departament de Territori licita els treballs per fer la nova infraestructura a l’encreuament amb l’LV-3002 i un camí rural que dona accés al municipi
El departament de Territori de la Generalitat promou les obres per millorar la seguretat viària en un encreuament a la carretera C-451, a Llobera (Solsonès). En concret, ha licitat els treballs per construir una rotonda en l’encreuament amb l’LV-3002 i un camí rural que dona accés al municipi, per un import de prop de 600.000 euros. Es preveu que les obres comencin la tardor vinent i tinguin un termini d’execució de quatre mesos. Aquest va ser el punt on un veí del Solsonès va patir un accident mortal just ara fa dos anys.
L’obra consistirà en el tancament de l’actual rotonda partida ubicada en l’encreuament, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i la canalització del trànsit i la mobilitat de vianants. El giratori tindrà un diàmetre exterior de 40 metres.
A més de la construcció pròpiament de la rotonda, les obres inclouran moviment de terres i explanacions, reposició de serveis afectats, asfaltatge, treballs d’adaptació d’elements de drenatge, enllumenat i instal·lació de senyalització.
L'accident mortal que va tenir lloc en aquest punt va ser el 26 d'abril del 2024, quan un veí d'Ardèvol de 76 anys que conduïa una furgoneta va perdre la vida en impactar contra un camió. Ja en aquell moment el batlle de Pinós, Xavier Vilalta, apuntava que era un punt negre de la carretera, on en els cinc anys anteriors s'hi havien hagut de lamentar fins a set accidents greus.
Després d'aquest fet, veïns i alcaldes del Solsonès es van reunir a la cruïlla de la carretera C-451 amb la de l'Hostal del Boix per reclamar millores urgents a través d'un manifest adreçat a la Generalitat.
