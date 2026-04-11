El Solsonès convida a caminar en el Dia Mundial de l'Activitat Física
El Centre Sanitari organitza rutes a Solsona i Sant Llorenç de Morunys per fomentar hàbits saludables entre la ciutadania
El Centre Sanitari del Solsonès ha incientivat les activitats saludables en motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física 2026, una jornada que s’ha consolidat com una cita anual per fomentar la salut física i el benestar a la comarca. En un ambient de bona companyonia i temps assolellat, les activitats van ser tot un èxit amb més d'un centenar de participants, segons han remarcat des del Consell Comarcal.
A Sant Llorenç de Morunys, més de trenta persones van sumar-se a la ruta d’uns dos quilòmetres que va anar des del nucli urbà fins a la capella de Sant Marc. La caminada va ser accessible per a tots els públics, i els participants van poder gaudir d’un recorregut agradable a l’aire lliure. A Solsona, la resposta va ser encara més massiva, superant la seixantena de persones que es van animar a seguir el recorregut circular fins a la Mare de la Font. Aquesta caminada va comptar amb un avituallament a càrrec d’Amisol, que va oferir una petita pausa als participants per recuperar energies.
Ambdós recorreguts van ser acompanyats en tot moment per personal sanitari del centre, que va vetllar per la seguretat i el benestar de tots els assistents. A Solsona, després de la caminada, la fisioterapeuta del Centre Sanitari del Solsonès, Anna Pallarès, va impartir una xerrada sobre la importància de mantenir-se actiu al llarg de la vida. Va oferir consells pràctics sobre estiraments i hàbits saludables per afavorir un envelliment actiu i de qualitat.
Des del Centre Sanitari del Solsonès, es vol agrair la participació de tots els assistents i de les entitats implicades en l’organització. A més, des de l’organisme es fa una crida a la població perquè incorpori l’activitat física en el seu dia a dia com a part fonamental d’un estil de vida saludable. Amb iniciatives com aquesta, el Centre Sanitari continua apostant per la promoció de la salut i el benestar a la comarca del Solsonès.
