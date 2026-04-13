El bisbe de Solsona ordena un nou diaca per a la diòcesis
Jakub Budz va ser ordenat pel bisbe Conesa, diumenge, a la catedral de Santa Maria
Regió7/Lluís Closa
El seminarista Jakub Budz és ja nou diaca del bisbat de Solsona. Diumenge, la catedral de Santa Maria de Solsona va acollir l’ordenació diaconal de Budz. La cerimònia va estar presidida pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa Ferrer, que va ser qui va fer l'ordenament. L'acte, que amb el retrocés en les vocacions ha deixat de ser habitual, va reunir desenes de fidels, amb una àmplia representació de veïns del seu poble, Vilanova de Bellpuig. També van fer cap a Solsona, veïns de Cervera, on el nou diaca va residir com a seminarista.
Una solemne processó va sortir de la sagristia dels canonges, encapçalada pels seminaristes, diaques, mossens i el bisbe Conesa. Hi havia un ampli seguici de capellans, diaques i seminaristes de fora de la diòcesi.
Després de les lectures de la Paraula de Déu, van començar els ritus d’ordenació. Primer de tot, el candidat va ser cridat i presentat al bisbe que el va considerar apte per al diaconat. En Budz va asseure’s i va escoltar l’homilia del bisbe. En acabar, va tenir lloc l’elecció del candidat i la promesa a viure en la fe, el celibat i l’obediència eclesial.
Tot seguit va tenir lloc un dels moments més emotius de la celebració quan en Jakub Budz va estirar-se al terra mentre es recitaven les lletanies dels sants. El moment culminant fou quan agenollat davant el bisbe, amb la imposició de les mans va rebre l’Esperit Sant i va esdevenir diaca.
Els companys diaques li van posar l’estola i la dalmàtica i se li va lliurar el llibre dels evangelis. Amb el bes de pau i abraçada de part del bisbe i els diaques presents va acabar la part dels ritus d’ordenació.
La celebració eucarística va continuar ja amb el nou diaca servint al costat del bisbe, acabant la celebració amb paraules d’agraïment per part seva.
La cerimònia va comptar amb l’acompanyament musical de la capella del Claustre, dirigida per Joan Boix, i de Josep M. Tripiana a l’orgue. Els concelebrants principals que van presidir al costat del bisbe Francesc Conesa van ser mossèn Joan Casals, degà del Capítol, mossèn Marc Majà, vicari general i rector del seminari, i mossèn Pere Oliva, rector del Seminari Major Interdiocesà.
La festa va continuar als claustres de la catedral amb una xocolatada oferta per la parròquia de Solsona.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Mor un dels escaladors ferits en caure'ls pedres al damunt a Montserrat
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Carlos Ruf, expivot del Bàsquet Manresa: 'La depressió t’empeny a l’abisme i jo l’únic que volia era tancar el llum
- La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»
- Eduardo Vara, metge especialista en ‘burnout’: 'Els sèniors veuen créixer l’exigència laboral mentre han de cuidar pares i fills