Guixers es postula per tornar a acollir el Festival de Circ

L’alcalde, Jordi Selga, fa una valoració positiva i destaca el seguiment dels espectacles i la presència de visitants

Un espectacle del Festival de Circ

Un espectacle del Festival de Circ / AJ GUIXERS

Miquel Spa

Miquel Spa

Guixers

L’Ajuntament de Guixers s’ha postulat per tornar a acollir el Festival de Circ del Solsonès després de l’edició celebrada aquest cap de setmana, compartida amb Solsona i Torà. El consistori ha considerat que la cita ha tingut una bona resposta tant en l’àmbit cultural com en l’afluència de públic.

L’alcalde, Jordi Selga, n’ha fet una valoració positiva i ha destacat el seguiment dels espectacles i la presència de visitants. Segons ha indicat, el municipi ha acollit amb bons resultats la programació i ha mostrat la voluntat de repetir l’experiència en pròximes edicions.

El festival ha arribat enguany a la segona edició després d’una primera convocatòria la primavera passada a la plaça del Camp de Solsona. En aquesta ocasió, la proposta ha ampliat l’abast territorial i ha incorporat Guixers i Torà, amb activitats entre els dies 10 i 12 d’abril en diversos espais.

El programa ha inclòs una desena de propostes adreçades a tots els públics, amb la participació de nou artistes nacionals i internacionals, cinc companyies de circ i un discjòquei. El certamen ha estat organitzat per l’Associació Cultural Meló de tot l’any i els ajuntaments implicats, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès.

La major part de les activitats s’han desenvolupat al carrer i amb accés gratuït, tot i que enguany s’hi han incorporat novetats com una gala inaugural al teatre comarcal de Solsona i un espectacle itinerant en un entorn natural de Guixers.

Des del consistori s’ha valorat la incidència del festival al municipi i s’ha obert la porta a consolidar la seva participació en futures edicions, amb la voluntat de donar continuïtat a l’activitat cultural i l’arribada de públic.

Guixers es postula per tornar a acollir el Festival de Circ

Guixers es postula per tornar a acollir el Festival de Circ

