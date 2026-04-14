La CUP de Solsona defensa la construcció dels 50 pisos públics al carrer Gaudí i reclama consens polític
La formació remarca que el solar triat s’ha considerat el més adequat entre els disponibles per la seva capacitat edificatòria i pel fet de ser un espai d’ús residencial
El grup municipal de la CUP a l’Ajuntament de Solsona ha defensat el projecte per impulsar més de 50 habitatges públics assequibles al municipi i ha situat la proposta com una resposta “necessària” a la dificultat d’accés a l’habitatge.
La formació ha explicat que el ple municipal ha aprovat un compromís que permetrà iniciar els treballs previs per a la futura promoció, que s’ubicarà al solar del carrer Gaudí. El projecte preveu la col·laboració amb les entitats Sostre Cívic i Hàbitat3, que elaboraran un avantprojecte en un termini aproximat de cinc mesos.
Cessió del sòl i model de gestió
Segons ha recordat el partit, el projecte s’emmarca en el Pla 50.000 habitatges de la Generalitat de Catalunya i s’ha optat per la fórmula de cessió del dret de superfície durant 75 anys. L’Ajuntament mantindrà la propietat del sòl mentre les entitats promotores assumiran la construcció i la gestió dels pisos, amb el compromís de retorn de la propietat un cop finalitzat el període establert.
La CUP ha remarcat que aquesta opció permet accelerar els terminis i garantir la construcció d’habitatge públic sense perdre el control públic del sòl.
El carrer Gaudí, espai escollit
El solar del carrer Gaudí s’ha considerat el més adequat entre els disponibles, segons el grup municipal, per la seva capacitat edificatòria i pel fet de ser un espai d’ús residencial. Actualment s’utilitza com a aparcament en ocasions puntuals, però el projecte preveu destinar-lo de manera prioritària a habitatge davant la situació de manca d’oferta al municipi.
Comissió de seguiment i participació
El projecte inclourà la creació d’una comissió de seguiment amb representants de l’Ajuntament i de les entitats impulsores. Aquest òrgan haurà de concretar aspectes com el disseny dels habitatges, els espais comuns o el sistema constructiu, amb voluntat d’incorporar també el veïnat en el procés de definició. La formació ha subratllat que la viabilitat econòmica serà un element clau en la presa de decisions, ja que condicionarà el preu final dels lloguers.
Preus i accés regulat
Segons ha explicat la CUP, els habitatges estaran subjectes als preus de protecció oficial fixats per la Generalitat, amb una estimació d’uns 500 euros mensuals per a pisos d’uns 75 metres quadrats a Solsona. Els criteris d’accés també dependran de la normativa vigent, amb un topall de renda familiar que se situa al voltant dels 60.000 euros anuals.
Una part de la promoció es destinarà a habitatge cooperatiu, un model en què les persones usuàries tenen dret d’ús dels habitatges sense finalitat especulativa.
Crida al consens
La CUP ha fet una crida a la resta de grups municipals a actuar amb responsabilitat davant la problemàtica de l’habitatge i ha defensat el projecte com una resposta viable davant la manca d’oferta assequible a la ciutat.
