Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Psicologia a ManresaBus Manresa-BarcelonaRosalíaConcurs de Relats BreusVictòries del BaxiYolanda RamosPallissa Sant Vicenç
instagramlinkedin

Detinguts tres homes a Solsona per un dur al cotxe eines per cometre robatoris amb força

Els tres detinguts, de 53, 28 i 25 anys, tenien antecedents i duien al cotxe guants, tapaboques, eines i diverses peces de roba que podien usar-se en robatoris.

Unes manilles dels Mossos d'Esquadra / MOSSOS D'ESQUADRA / Arxiu

Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra de Solsona van detenir tres homes per un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. El passat 10 d’abril pels volts de la una de la matinada, els mossos estaven fent un control policial prop del polígon industrial de Solsona quan es va apropar un vehicle.

En un primer moment, en donar-li indicacions perquè s’aturés, el conductor va fer cas omís de les indicacions. No obstant això, uns altres agents que es trobaven uns metres més endavant van poder aturar el vehicle. A l’interior hi anaven tres homes, de 53, 28 i 25 anys, que van donar explicacions contradictòries de la seva presència a la zona a aquelles hores de la nit. Davant d’aquests fets, els agents van escorcollar el vehicle i hi van localitzar guants, tapaboques, eines i diverses peces de roba. A més, els tres homes acumulaven 28 antecedents principalment per delictes contra el patrimoni.

Finalment, els agents van detenir els tres individus per un delicte d’actes preparatoris de robatori amb força. Posteriorment, van comprovar que un dels detinguts tenia una ordre de detenció pendent.

Els detinguts van passar el mateix dia a disposició judicial.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Desapareix la rajola eròtica amb vulves i penis del pont d’obra del canal de la Mina a Manresa

Detinguts tres homes a Solsona per un dur al cotxe eines per cometre robatoris amb força

Regularització de migrants a Espanya: claus de la legalització i la seva publicació al BOE

PSC i ERC pacten que Barcelona pagui 10 milions per obres per aïllar façanes i canviar finestres en habitatges

Surten de Manresa amb furgonetes, se'n van a robar coure a Cantabria, i acaben detinguts per la Guàrdia Civil

Els regidors del PSC de Ripoll rebutgen el seu cessament: "És una decisió unilateral"

El Clínic publica una guia per atendre les persones trans: "El professional s’ha d’adreçar al pacient pel seu gènere sentit, encara que no sigui el mateix que el de la targeta sanitària"

