Detinguts tres homes a Solsona per un dur al cotxe eines per cometre robatoris amb força
Els tres detinguts, de 53, 28 i 25 anys, tenien antecedents i duien al cotxe guants, tapaboques, eines i diverses peces de roba que podien usar-se en robatoris.
Els Mossos d'Esquadra de Solsona van detenir tres homes per un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. El passat 10 d’abril pels volts de la una de la matinada, els mossos estaven fent un control policial prop del polígon industrial de Solsona quan es va apropar un vehicle.
En un primer moment, en donar-li indicacions perquè s’aturés, el conductor va fer cas omís de les indicacions. No obstant això, uns altres agents que es trobaven uns metres més endavant van poder aturar el vehicle. A l’interior hi anaven tres homes, de 53, 28 i 25 anys, que van donar explicacions contradictòries de la seva presència a la zona a aquelles hores de la nit. Davant d’aquests fets, els agents van escorcollar el vehicle i hi van localitzar guants, tapaboques, eines i diverses peces de roba. A més, els tres homes acumulaven 28 antecedents principalment per delictes contra el patrimoni.
Finalment, els agents van detenir els tres individus per un delicte d’actes preparatoris de robatori amb força. Posteriorment, van comprovar que un dels detinguts tenia una ordre de detenció pendent.
Els detinguts van passar el mateix dia a disposició judicial.
