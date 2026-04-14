Solsona facilita la tramitació dels ajuts al lloguer per a la població de 36 a 64 anys
La Generalitat obre la convocatòria avui
Regió7
L’Ajuntament de Solsona, a través de l’Oficina d’Habitatge, comença avui la tramitació de les subvencions per al pagament del lloguer adreçades a persones d’entre 36 i 64 anys corresponents a la convocatòria 2026 de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà fins al 30 d’abril a les dues.
El consistori ofereix suport presencial per a la gestió d’aquests ajuts a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), situada a la planta baixa de l’Ajuntament. Des d’aquest servei es facilita la documentació necessària i es dona hora amb la tècnica de l’Oficina d’Habitatge. La tramitació es pot fer telemàticament a través del web de tràmits de la Generalitat, si bé l’atenció presencial està especialment pensada per a les persones que no disposin dels mitjans o coneixements per fer-ho.
Aquests ajuts s’adrecen a persones físiques d’entre 36 i 64 anys (a 31 de gener d’enguany) titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent. El límit d’ingressos de la unitat de convivència és de 36.279,32 euros anuals, equivalents a quatre vegades l’IRSC de 2024.
Pel que fa als imports, el preu màxim del lloguer per accedir-hi és de 600 euros mensuals en el cas d’un habitatge i de 300 euros per una habitació. La quantia de la subvenció oscil·la entre els 50 i els 200 euros mensuals, en funció de les condicions de la unitat de convivència.
300 expedients l’any passat
L’any passat, des de l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Solsona es van tramitar un total de 297 expedients d’aquesta línia d’ajuts, el 89 per cent dels quals es van resoldre favorablement.
Per a més informació sobre aquesta subvenció, es pot consultar l’apartat d’Habitatge del web municipal o adreçar-se directament a l’OAC de l’Ajuntament de Solsona.
Aquesta darrera convocatòria coincideix amb la d’ajuts per a persones a partir de 65 anys, el termini de qual es va obrir el 31 de març i es manté oberta també fins al 30 d’abril. La línia específicament adreçada als joves fins a 35 anys està pendent de convocatòria.
