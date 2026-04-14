Solsona facilita la tramitació dels ajuts al lloguer per a la població de 36 a 64 anys

La Generalitat obre la convocatòria avui

Entrada a l'edifici consistorial de Solsona / Ajuntament de Solsona

L’Ajuntament de Solsona, a través de l’Oficina d’Habitatge, comença avui la tramitació de les subvencions per al pagament del lloguer adreçades a persones d’entre 36 i 64 anys corresponents a la convocatòria 2026 de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà fins al 30 d’abril a les dues.

El consistori ofereix suport presencial per a la gestió d’aquests ajuts a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), situada a la planta baixa de l’Ajuntament. Des d’aquest servei es facilita la documentació necessària i es dona hora amb la tècnica de l’Oficina d’Habitatge. La tramitació es pot fer telemàticament a través del web de tràmits de la Generalitat, si bé l’atenció presencial està especialment pensada per a les persones que no disposin dels mitjans o coneixements per fer-ho.

Aquests ajuts s’adrecen a persones físiques d’entre 36 i 64 anys (a 31 de gener d’enguany) titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent. El límit d’ingressos de la unitat de convivència és de 36.279,32 euros anuals, equivalents a quatre vegades l’IRSC de 2024.

Pel que fa als imports, el preu màxim del lloguer per accedir-hi és de 600 euros mensuals en el cas d’un habitatge i de 300 euros per una habitació. La quantia de la subvenció oscil·la entre els 50 i els 200 euros mensuals, en funció de les condicions de la unitat de convivència.

300 expedients l’any passat

L’any passat, des de l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Solsona es van tramitar un total de 297 expedients d’aquesta línia d’ajuts, el 89 per cent dels quals es van resoldre favorablement.

Per a més informació sobre aquesta subvenció, es pot consultar l’apartat d’Habitatge del web municipal o adreçar-se directament a l’OAC de l’Ajuntament de Solsona.

Aquesta darrera convocatòria coincideix amb la d’ajuts per a persones a partir de 65 anys, el termini de qual es va obrir el 31 de març i es manté oberta també fins al 30 d’abril. La línia específicament adreçada als joves fins a 35 anys està pendent de convocatòria.

  1. L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
  2. Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
  3. El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
  4. Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
  5. La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
  6. Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
  7. Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
  8. Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà

Tanquen la via d'escalada de Montserrat on va morir un home aquest dissabte passat

Tanquen la via d'escalada de Montserrat on va morir un home aquest dissabte passat

L’Associació Memòria i Història de Manresa celebra el seu 20è aniversari amb un dinar commemoratiu

L’Associació Memòria i Història de Manresa celebra el seu 20è aniversari amb un dinar commemoratiu

Victòria Camps, Maite Carranza, Joan Fontcuberta, Sílvia Munt, Julia Otero, Fermí Puig i la UB, Creus de Sant Jordi 2026

Victòria Camps, Maite Carranza, Joan Fontcuberta, Sílvia Munt, Julia Otero, Fermí Puig i la UB, Creus de Sant Jordi 2026

El Govern obre la convocatòria d’ajudes al lloguer per a persones d’entre 36 i 64 anys a Catalunya

El Govern obre la convocatòria d’ajudes al lloguer per a persones d’entre 36 i 64 anys a Catalunya

Xi Jinping diu que Espanya i la Xina estan “al costat correcte de la història” i rebutgen “la llei de la selva”

Xi Jinping diu que Espanya i la Xina estan “al costat correcte de la història” i rebutgen “la llei de la selva”

La tècnica regenerativa que fan servir Rafa Nadal o Lamine Yamal comença a aplicar-se per recuperar la veu

La tècnica regenerativa que fan servir Rafa Nadal o Lamine Yamal comença a aplicar-se per recuperar la veu

El Bages tanca el cicle Àvies del segle XXI amb més de 350 participants

El Bages tanca el cicle Àvies del segle XXI amb més de 350 participants
