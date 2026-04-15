Consum amb criteri: tallers pràctics per formar joves a Solsona
Una seixantena d’alumnes d’Arrels participen en sessions sobre drets i hàbits responsables impulsades pel Consell Comarcal
L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Consell Comarcal del Solsonès ha dut a terme dues xerrades-taller adreçades a l’alumnat de tercer d’ESO de l’escola Arrels, amb la participació de 60 alumnes. L’activitat s’ha organitzat a petició del centre educatiu amb l’objectiu d’apropar els conceptes bàsics del consum responsable als joves.
Durant les sessions, es va explicar el funcionament dels serveis públics de consum i els drets fonamentals de les persones consumidores. Tot seguit, els estudiants van participar en el taller pràctic “I tu, saps consumir?”, una proposta dinàmica pensada per facilitar la comprensió de situacions quotidianes.
A partir de casos reals, els participants van poder identificar problemàtiques habituals i aprofundir en aspectes com la garantia de productes i serveis, el dret de desistiment en compres a distància, així com recomanacions per fer compres segures per internet. També es van tractar els drets dels usuaris davant incidències en viatges, com retards o cancel·lacions.
L’objectiu principal d’aquestes activitats és proporcionar eines útils perquè els joves puguin exercir els seus drets amb seguretat i fomentar una actitud crítica i responsable en la presa de decisions de consum. Les sessions combinen contingut teòric amb participació activa, afavorint l’intercanvi d’experiències.
Aquest tipus de tallers s’adapten a diferents franges d’edat, tant per a joves com per a persones adultes, ajustant els continguts a cada col·lectiu. Les activitats són gratuïtes i es poden sol·licitar a través de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Solsonès.
