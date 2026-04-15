La Fira de Sant Isidre de Solsona suspèn l’exposició de vaques per un brot de dermatosi nodular
La decisió, de caràcter preventiu, deixa fora el bestiar boví però manté la presència d’altres espècies i l’activitat ramadera
La Fira de Sant Isidre de Solsona no acollirà enguany l’exposició de bestiar boví a causa del brot de dermatosi nodular contagiosa, una malaltia vírica que afecta les vaques i que ha obligat a adoptar mesures sanitàries restrictives a tot el país.
La decisió, presa per responsabilitat sanitària segons han remarcat des del Consell Comarcal, s’emmarca en el conjunt d’actuacions impulsades per les autoritats per contenir aquesta malaltia altament contagiosa entre el bestiar. Les restriccions al moviment de boví afecten més de 1.000 explotacions i centenars de municipis de Catalunya.
Tant el Consell Comarcal del Solsonès com l’organització GRUSVAS havien previst inicialment la presència de vaques al recinte firal, però l’evolució del brot ha obligat a descartar aquesta participació per garantir la seguretat sanitària del sector ramader.
Tot i aquesta absència, la fira mantindrà la seva essència ramadera amb la presència d’altres espècies no afectades, com les ovelles i els cavalls, així com la resta d’activitats previstes al programa.
La dermatosi nodular contagiosa no representa cap risc per a la salut humana, però sí que pot provocar importants conseqüències econòmiques per al sector, ja que obliga a restringir moviments, immobilitzar animals i, en alguns casos, sacrificar el bestiar per evitar la propagació del virus.
