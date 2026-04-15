Júlia Xandri crea el cartell de la 73a Fira de Sant Isidre de Solsona
L’artista signa una obra inspirada en la natura per promoure el certamen econòmic que se celebrarà els dies 16 i 17 de maig
La Fira de Sant Isidre de Solsona ja té imatge per a la seva nova edició. El cartell oficial de la 73a edició, que se celebrarà els dies 16 i 17 de maig, és obra de l’artista Júlia Xandri, que ha apostat per una proposta visual íntimament vinculada a la natura i a l’esperit de la primavera.
La creació destaca per la seva sensibilitat i simbolisme, amb una composició delicada que posa el focus en la bellesa floral. El gran protagonista és el lilà, una flor que esdevé el fil conductor de l’obra i que connecta directament amb el mes de maig, moment en què floreix i coincideix amb la celebració de la fira.
Amb aquest element central, el disseny evoca el vincle entre el territori, el cicle natural i la tradició firal, aportant una dimensió poètica que reforça la identitat de l’esdeveniment. La proposta combina natura, estètica i arrelament, convertint el cartell en una peça representativa de l’essència del certamen.
El Consell Comarcal del Solsonès ha estat l’encarregat de presentar l’obra, que marca l’inici de la difusió d’una cita plenament consolidada dins el calendari del territori. La fira tornarà a reunir activitat econòmica, cultural i social, reafirmant-se com un dels esdeveniments més destacats de la comarca.
Amb aquesta nova imatge, Solsona enceta el compte enrere cap a una nova edició que tornarà a omplir la ciutat d’activitat i visitants.
