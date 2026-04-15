L'interès per fer els examens oficials d'anglès creix el 30% a Solsona; últim avís de l'Ajuntament per apuntar-s'hi
El consistori recorda que les inscripcions per les proves de Cambridge es tanquen el dia 22 d'abril
La recta final per inscriure’s als exàmens oficials d’anglès de Cambridge a Solsona ja està en marxa. La regidoria d’Educació de l’Ajuntament recorda que el termini s’acaba el 22 d’abril per participar en les proves, que tindran lloc el dissabte 6 de juny a la ciutat.
Enguany, la convocatòria arriba amb una participació de rècord en les proves prèvies de nivell, amb un total de 128 candidats, un 30% més que l’any passat. Aquesta xifra confirma la consolidació d’una iniciativa que, any rere any, guanya interès entre la població, especialment entre els joves.
Les persones inscrites podran optar als certificats A2 Key (KET), B1 Preliminary (PET) i B2 First (FCE), als quals s’hi suma com a principal novetat el C1 Advanced, ampliant així l’oferta formativa disponible a la capital del Solsonès.
El procés d’inscripció es pot fer a través de centres educatius i acadèmies o bé directament per correu electrònic. Per validar correctament la matrícula, cal que les dades personals coincideixin exactament amb les del DNI, document que serà imprescindible presentar el dia de la prova i que haurà d’estar en vigor.
Les tarifes dels exàmens oscil·len entre els 107 i els 226 euros, segons el nivell escollit. Des de l’organització s’adverteix que cal un mínim d’inscrits per a cada nivell; en cas contrari, la prova no es realitzaria a Solsona i es retornaria l’import abonat.
El passat 7 de març, l’Escola Arrels II va acollir els anomenats mock exams, simulacres gratuïts que permeten als aspirants conèixer el seu nivell real i familiaritzar-se amb el format de les proves oficials. El B2 First va ser el nivell amb més demanda, amb 58 participants, seguit del B1 Preliminary, amb 30.
Aquesta iniciativa, impulsada per l’Ajuntament des de fa una dècada, té com a objectiu acostar les titulacions oficials d’anglès a la ciutadania i evitar desplaçaments a altres ciutats. El projecte està coordinat per Maria Claret i Sara Malé, amb el suport de centres educatius i l’assessorament de la delegació de Cambridge a Lleida.
La regidora d’Educació, Esther Espluga, destaca que aquestes certificacions tenen un reconeixement internacional ampli i aporten valor tant en l’àmbit acadèmic com professional. A més, recorda que aquestes titulacions, alineades amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, no caduquen i obren portes a estudis superiors, programes de mobilitat i oportunitats laborals en un context cada vegada més globalitzat.
Amb aquesta aposta ja consolidada, Solsona reforça el seu paper com a punt de referència per a l’obtenció de certificats oficials d’anglès, una eina clau per al futur acadèmic i laboral de la població.
