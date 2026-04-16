El Consell Comarcal del Solsonès aprova el nou sistema de recollida de residus per més de 4 milions d’euros
L’acord amb els ajuntaments de la comarca permetrà implantar contenidors intel·ligents i un model unificat de gestió de residus durant els pròxims vuit anys
El Consell Comarcal del Solsonès ha aprovat el nou conveni de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca per a la delegació de competències en matèria de recollida i gestió dels residus municipals, que preveu una inversió global de 4.016.701,80 euros per als pròxims vuit anys.
Aquest acord fixa les bases del futur model de recollida selectiva al Solsonès, amb la implantació d’un sistema de contenidors tancats i amb identificació d’usuari (contenidors intel·ligents), que permetrà millorar el control del servei, incrementar els índexs de recollida selectiva i optimitzar la gestió dels residus a escala comarcal.
El nou servei inclou la recollida de totes les fraccions —resta, envasos, paper i cartró, vidre, orgànica, tèxtil i olis vegetals—, així com el transport a les plantes de tractament, el manteniment dels contenidors, la neteja de les àrees de recollida i el seguiment tècnic del servei. També contempla el reforç del compostatge individual i la implantació de sistemes comunitaris.
Segons el conveni, la gestió supramunicipal permetrà assolir economies d’escala i millorar l’eficiència tècnica i econòmica, garantint alhora una prestació homogènia i de qualitat arreu del territori.
El finançament del servei serà assumit pels ajuntaments en funció dels usuaris i la generació de residus de cada municipi, amb un sistema que incorpora també els ingressos procedents dels sistemes de responsabilitat ampliada del productor, una ajuda d’ECOEMBES i una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya.
El conveni estableix igualment una comissió de seguiment, integrada per representants del Consell Comarcal i dels ajuntaments, que vetllarà per l’execució del servei, la distribució de costos i la resolució d’incidències.
Amb una vigència inicial de quatre anys prorrogables per quatre més, l’acord consolida el compromís del Consell Comarcal del Solsonès i dels municipis de la comarca amb un model de gestió de residus més eficient, sostenible i adaptat als nous objectius ambientals.
