Una persona atesa per l'incendi d'una cuina a Solsona
Els residents de la casa han aconseguit apagar les flames abans que arribessin els Bombers
Manresa
Una persona ha hagut de ser atesa per una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un incèndi a Solsona. Els fets han tingut lloc a la cuina d'una casa de la carretera de Manresa que s'ha incendiat aquest dimecres a mitjanit. Les flames han estat apagades pels mateixos residents del domicili, motiu pel qual, de les quatre dotacions desplaçades pel cos de Bombers de la Generalitat, només hi ha treballat una.
Els serveis d'emergències han fet inspecció per a descartar possibles afectacions a la resta de la casa i l'han ventilat.
