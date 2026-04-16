Solsona revalida el Segell Infoparticipa i referma el seu compromís amb la transparència
L’Ajuntament obté per desena vegada des del 2014 aquesta certificació de la UAB amb una puntuació superior al 92%
L’Ajuntament de Solsona ha tornat a obtenir el Segell Infoparticipa, una distinció que reconeix la qualitat i la transparència de la comunicació pública institucional. El web municipal, ajsolsona.cat, ha assolit una puntuació del 92,59% en la tretzena edició d’aquest guardó, que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
L’alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, va recollir aquest dimarts la certificació en un acte celebrat al Rectorat de la UAB i presidit pel rector, Javier Lafuente. En aquesta convocatòria, el consistori solsoní ha complert 50 dels 54 indicadors avaluats, fet que el situa entre els 124 ajuntaments catalans reconeguts, un 13% del total. A la demarcació de Lleida, Solsona és un dels quatre municipis distingits i el segon amb millor puntuació.
El Segell Infoparticipa analitza la informació que els ajuntaments publiquen als seus portals web, especialment en aspectes com la identificació dels representants polítics, la gestió dels recursos públics, la transparència econòmica i les eines de participació ciutadana.
Amb aquesta nova distinció, Solsona acumula deu reconeixements des del 2014, una trajectòria que evidencia el compromís sostingut del consistori amb la transparència, la qualitat informativa i el bon govern. Tot i l’augment progressiu de l’exigència dels criteris d’avaluació, el govern municipal manté la voluntat de continuar millorant.
En aquest sentit, l’alcaldessa destaca que “l’excel·lència ha de ser el nostre objectiu, perquè tenim el deure d’explicar-ho tot i de la forma més clara possible”. Per la seva banda, la regidora de Transparència, Maria Moumen, admet que encara hi ha marge de millora, especialment en l’accessibilitat i l’organització dels continguts, però subratlla que la renovació del segell confirma que “s’està en la bona direcció”.
El projecte Infoparticipa està impulsat pel grup de recerca en Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) de la UAB, dirigit pel catedràtic Armand Balsebre i coordinat per la doctora Marta Corcoy. La seva finalitat és promoure la cultura de la transparència i el retiment de comptes en les administracions públiques.
