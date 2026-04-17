Alba Bernadó omple la Biblioteca de Solsona en la presentació d’“Odette, la petita cuca de llum”
L'acte reuneix més d’un centenar de persones a la Biblioteca de Solsona en una acció que s’emmarca en la programació prèvia a Sant Jordi
La sala Homilies d’Organyà de la Biblioteca de Solsona es va omplir aquest dijous en la presentació del conte infantil Odette, la petita cuca de llum, de la metgessa solsonina Alba Bernadó Solé. L’acte va reunir més d’un centenar de persones entre familiars, amistats i públic general, en una convocatòria que es va situar entre les de més assistència en presentacions literàries recents a la ciutat.
La resposta del públic va posar de manifest l’interès per aquesta nova publicació, que arriba al circuit literari local pocs dies abans de la diada de Sant Jordi. L’obra, que encara no s’havia posat a la venda en el moment de la presentació, ja havia despertat expectació entre els lectors de Solsona.
La història d’Odette, la petita cuca de llum neix d’una experiència personal de l’autora, que ha volgut convertir-la en un relat adreçat a tots els públics. Aquesta vivència s’ha transformat en un conte que aborda qüestions com els vincles, la natura i les pèrdues, a través de la figura d’una cuca de llum.
La presentació va anar a càrrec de la mestra Sílvia Boix, que va conduir l’acte i va situar el llibre com una proposta oberta a lectors de diferents edats. Durant la seva intervenció, també va destacar la capacitat del relat per connectar amb experiències compartides.
Per la seva banda, l’autora va definir el conte com “una història d’amor”, i va explicar el procés que l’ha portat a transformar una vivència personal en una obra literària. Bernadó va remarcar la voluntat d’arribar a un públic ampli i de compartir un relat que posa el focus en elements propers.
El llibre compta amb les il·lustracions d’Alba Falgarona i el disseny d’Erika Escudero, que participen en la configuració final del volum. La combinació de text i imatge dona forma a aquesta publicació dins del gènere de conte infantil.
L’elevada assistència va convertir la presentació en un acte destacat dins la programació de la Biblioteca de Solsona, que manté una agenda d’activitats vinculades a la difusió cultural i literària a la comarca. Aquest tipus d’iniciatives reforcen la presència de la creació local i el paper dels equipaments culturals com a espais de trobada.
Amb aquesta presentació, Odette, la petita cuca de llum s’incorpora a les novetats editorials que es podran trobar durant la campanya de Sant Jordi, en un context en què les publicacions d’autoria local continuen guanyant presència.
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic