Alba Bernadó omple la Biblioteca de Solsona en la presentació d’“Odette, la petita cuca de llum”

L'acte reuneix més d’un centenar de persones a la Biblioteca de Solsona en una acció que s’emmarca en la programació prèvia a Sant Jordi

La presentació del llibre / ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

Solsona

La sala Homilies d’Organyà de la Biblioteca de Solsona es va omplir aquest dijous en la presentació del conte infantil Odette, la petita cuca de llum, de la metgessa solsonina Alba Bernadó Solé. L’acte va reunir més d’un centenar de persones entre familiars, amistats i públic general, en una convocatòria que es va situar entre les de més assistència en presentacions literàries recents a la ciutat.

La resposta del públic va posar de manifest l’interès per aquesta nova publicació, que arriba al circuit literari local pocs dies abans de la diada de Sant Jordi. L’obra, que encara no s’havia posat a la venda en el moment de la presentació, ja havia despertat expectació entre els lectors de Solsona.

La història d’Odette, la petita cuca de llum neix d’una experiència personal de l’autora, que ha volgut convertir-la en un relat adreçat a tots els públics. Aquesta vivència s’ha transformat en un conte que aborda qüestions com els vincles, la natura i les pèrdues, a través de la figura d’una cuca de llum.

La presentació va anar a càrrec de la mestra Sílvia Boix, que va conduir l’acte i va situar el llibre com una proposta oberta a lectors de diferents edats. Durant la seva intervenció, també va destacar la capacitat del relat per connectar amb experiències compartides.

La biblioteca, plena / ARXIU PARTICULAR

Per la seva banda, l’autora va definir el conte com “una història d’amor”, i va explicar el procés que l’ha portat a transformar una vivència personal en una obra literària. Bernadó va remarcar la voluntat d’arribar a un públic ampli i de compartir un relat que posa el focus en elements propers.

El llibre compta amb les il·lustracions d’Alba Falgarona i el disseny d’Erika Escudero, que participen en la configuració final del volum. La combinació de text i imatge dona forma a aquesta publicació dins del gènere de conte infantil.

L’elevada assistència va convertir la presentació en un acte destacat dins la programació de la Biblioteca de Solsona, que manté una agenda d’activitats vinculades a la difusió cultural i literària a la comarca. Aquest tipus d’iniciatives reforcen la presència de la creació local i el paper dels equipaments culturals com a espais de trobada.

Amb aquesta presentació, Odette, la petita cuca de llum s’incorpora a les novetats editorials que es podran trobar durant la campanya de Sant Jordi, en un context en què les publicacions d’autoria local continuen guanyant presència.

