Olius donarà la benvinguda a la primavera amb la fira Enflorat, aquest any amb Birrateca
El certamen del dissabte 25 reivindica el producte local i la cultura del territori amb tallers, gastronomia i espectacles per a tots els públics
Olius tornarà a omplir-se d’activitat cultural, artesania i propostes familiars amb la celebració de la fira de primavera Enflorat, que enguany arriba a la tercera edició i tindrà lloc el pròxim 25 d’abril a la plaça de l’Olivera de Pi de Sant Just. L’objectiu d’ENFLORA’T segueix sent celebrar l’arribada de la primavera amb un homenatge a la natura, els productes de proximitat i la cultura del territori. Enguany, a més, la fira compta amb la col·laboració del Birrafest, amb la voluntat d’oferir una experiència encara més dinàmica i atractiva tant per als paradistes com per als visitants. La jornada inclourà una programació variada que combinarà tradició, tallers, gastronomia i música en viu.
La fira arrencarà a les nou del matí amb una caminada primaveral, organitzada a càrrec de l’ESCAMN. A partir de dos quarts d’onze del matí, s’obrirà un espai d’intercanvi i exposició de col·leccionisme, seguit a les onze del matí d’un taller de collage conduït per Desirée Puertas.
El matí continuarà amb propostes creatives per a tots els públics, com les manualitats amb la Lamy a dos quarts de dotze del migdia, i culminarà a les dotze del migdia amb la inauguració oficial de la fira, que comptarà amb la participació d’Iaia Angeleta. Tot seguit, hi haurà un vermut musical, a càrrec de Birranest, per amenitzar l’ambient.
A les dues del migdia, es farà un dinar popular (amb tiquets anticipats disponibles a l’Ajuntament, a un preu de setze euros). La programació de tarda reprendrà a dos quarts de quatre de la tarda amb un taller per crear oli balsàmic labial natural, dirigit per Josep Maria Tarés.
Els més petits també tindran el seu espai amb un taller infantil amb ganxet a les quatre de la tarda, a càrrec de Montse Vila. La jornada es clourà amb una de les activitats més destacades: a les cinc de la tarda, l’actuació de la Colla Falconera de Malla, que oferirà un espectacle de cultura popular.
Paral·lelament, durant tot el dia hi haurà tallers gratuïts amb inscripció prèvia, així com una oferta de producte local i artesania, food trucks i música en viu. També s’hi inclou una signatura de llibres amb Iaia Angeleta.
La fira Enflorat està organitzada amb el suport de diverses entitats i institucions del territori, i es consolida com una cita destacada de la primavera al municipi, amb l’objectiu de dinamitzar la vida local i promoure la cultura i el comerç de proximitat.
