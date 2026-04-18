Escola Agrària del Solsonès: noves vocacions al camp
El centre atrau alumnat d’arreu de Catalunya i dels Països Catalans en una jornada de portes obertes que rep una setantena de famílies
L’Escola Agrària del Solsonès ha tornat a evidenciar el seu paper com a pol d’atracció per a la formació agrària amb una jornada de portes obertes que ha reunit prop de setanta famílies i joves interessats en una sortida professional vinculada al camp. La directora del centre, Isabel Rovira, en fa una valoració positiva i apunta les possibles novetats formatives del futur.
La trobada ha servit per donar a conèixer l’oferta i les instal·lacions del centre, així com per resoldre dubtes dels assistents. “Es va fer una explicació del funcionament de l’escola i les famílies van poder fer preguntes”, assenyala Rovira. Un dels aspectes sorprenents de la jornada és l’origen divers dels visitants. L’escola manté la seva capacitat d’atraure alumnat més enllà del Solsonès, gràcies a uns cicles formatius que només s’ofereixen en pocs centres del país. “Sempre tenim gent de tot arreu”, destaca la directora. En aquesta ocasió, entre els assistents hi havia persones procedents de diferents punts de Catalunya, però també de fora, com una jove de Menorca o d’Andorra. Així, si be un bon gruix de l'alumnat és de la Catalunya Central, també n'hi ha cada any de Barcelona, Tarragona ies comarques de Girona.
Estudiar a l'Escola Agrària del Solsonès suposa per aquests joves un trampolí per al somni vocacional de treballa al camp. Pel que fa a l’allotjament, el centre no disposa de residència pròpia, però ofereix alternatives als estudiants de fora. Segons explica Rovira, “els que venen de més lluny busquen allotjament sovint en habitacions llogades en domicilis particulars o en petits apartaments de la zona".
La xifra de participació en la jornada es manté en línia amb altres anys amb un lleuger increment, consolidant l’interès per aquest tipus d’estudis en un moment en què el relleu generacional al sector primari esdevé clau.
Nous estudis sobre la taula
Pel que fa a l’oferta formativa, l’Escola Agrària del Solsonès no incorporarà novetats immediates el curs vinent, però treballa en possibles línies de futur. Una de les opcions sobre la taula és la creació d’un curs d’especialització en l’àmbit forestal. “Estem estudiant la possibilitat de fer una especialitat en treballs forestals”, explica Rovira, que matisa que aquesta proposta encara es troba en fase inicial i no es preveu a curt termini.
Aquesta formació tindria format de curs d’especialització, una mena de màster dins la formació professional, i podria arribar d'aquí a dos cursos. Paral·lelament, el centre també analitza la possibilitat d'impulsar els certificats professionals en col·laboració amb empreses del sector. “Estem parlant amb empreses per veure si els interessa tornar-los a fer”, apunta la directora.
