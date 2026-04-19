Solsona programa una Revetlla de Sant Jordi amb actes a la bibliotoeca i al carrer
La jornada el dimecres 22 d'abril a partir de les sis de la tarda inclou una narració oral familiar i un recital teatralitzat a la plaça Ramon Llumà
La Biblioteca de Solsona ha organitzat una nova edició de la Revetlla de Sant Jordi amb una proposta adreçada a públics diversos. La iniciativa tindrà lloc el dimecres 22 d’abril i inclourà dues activitats gratuïtes: una sessió de narració oral per a famílies i un recital teatralitzat pensat per a adults.
La programació començarà a dos quarts de sis de la tarda a la biblioteca amb El malson del rei Gilbert, a càrrec de la narradora Sara Genovart. L’activitat s’adreça a famílies amb infants a partir de 4 anys i planteja una història protagonitzada per un rei que viu turmentat per un malson en què un drac irromp al seu regne. A partir d’aquest punt, el relat es construeix amb la participació del públic infantil, que intervé en el desenvolupament de la història per ajudar a resoldre la situació.
La proposta combina narració i elements materials per fer avançar el relat i preveu la implicació activa dels assistents. L’activitat està coorganitzada per la biblioteca i el Pla Educatiu d’Entorn de Solsona i es tancarà amb una sorpresa final.
La segona convocatòria del dia es traslladarà a la plaça de Ramon Llumà a les set del vespre, on el poeta, actor i dramaturg Hug Casals presentarà Impàs. Es tracta d’un muntatge basat en el poemari del mateix nom que planteja una aproximació escènica a la poesia, amb la voluntat de reduir la distància entre intèrpret i públic.
Format a l’escola Jacques Lecoq de París, Casals proposa una peça que combina moviment, paraula i interacció. La proposta s’inscriu en una línia híbrida entre recital i escena contemporània, i situa el concepte d’“impàs” com a eix central, entès com un moment de suspens o bloqueig.
El muntatge està impulsat per la companyia Can ai Gó i porta la poesia a l’espai públic amb un format que aposta per la proximitat amb l’espectador. L’objectiu és traslladar els textos al carrer i generar una experiència compartida a través de la interpretació.
Amb aquesta doble proposta, la Biblioteca de Solsona planteja una Revetlla de Sant Jordi orientada a facilitar l’accés a la cultura i a fomentar la participació de públics de diferents edats.
Aquesta celebració forma part d’una iniciativa que el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya impulsa arreu del territori des de fa catorze anys. La Revetlla de Sant Jordi es presenta com un esdeveniment previ a la diada que vol promoure la lectura i reforçar el paper de les biblioteques com a espais de dinamització cultural.
Les dues activitats seran gratuïtes i obertes al públic fins a completar l’aforament.
