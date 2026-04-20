Joventut Solsonina: quinze anys fent poble
L’entitat nascuda d’un grup de joves activa amb el Bestiari Fest la celebració del quinzè aniversari amb concerts, festes i esdeveniments per continuar generant espais de trobada i vida comunitària a Solsona
Si a Solsona “passen coses”, en bona part és perquè algú un dia va decidir que havien de passar. D’aquesta idea va néixer Joventut Solsonina, una entitat que aquest any activa la celebració del seu quinzè aniversari amb un programa d’activitats que s’estendrà al llarg de tot l’any, segons explica l'entitat.
El projecte va començar fa quinze anys, quan un grup de joves va optar per deixar de ser espectador i passar a l’acció. Sense grans estructures, van començar a organitzar activitats amb una voluntat clara: donar vida a la ciutat i crear espais on la gent es pogués trobar.
Amb el pas del temps, aquelles primeres propostes han evolucionat. El que va néixer com un conjunt d’actes puntuals s’ha convertit en una programació amb continuïtat, amb concerts, esdeveniments i iniciatives que han anat incorporant noves idees i formats. Tot i això, des de l’entitat es reivindica que el nucli del projecte es manté: fer activitats pensades per al poble i construïdes de manera col·lectiva.
El quinzè aniversari es tradueix enguany en un calendari ampli que combina cites consolidades amb propostes vinculades a la commemoració. El programa arrencarà els dies 15 i 16 de maig amb el Bestiari Fest, i continuarà el 23 de juny amb la revetlla de Sant Joan. Així, Joventut Solsonina organitza el Bestiari Fest com a proposta musical i festiva vinculada a la Fira de Sant Isidre de Solsona, convertint-se en un dels actes nocturns destinats al públic jove dins del conjunt de la programació de la fira. El festival s’emmarca en un context més ampli de la Fira, que inclou activitats culturals, comercials i de bestiar, i on el Bestiari Fest funciona com a espai de concerts i festa nocturna paral·lela a les activitats diürnes del certamen firal. El Bestiari fest s'iniciarà el divendres dia 15 amb la retaransmissió de La Sotana des del Cine Paris. L'endemà el programa ha previst a partir de la mitjanit la Pujada amb Entrompats Band des de la Plaça Major i una sessió musical que completaran a la Sala Polivalent a partir de les dues de la matinada Strombers i DJ Calvins.
Un dels moments centrals arribarà els dies 15, 17 i 18 de juliol, amb els actes específics dels 15 anys de Joventut Solsonina. A l’estiu també tindrà lloc la 40a edició de les 24 hores de futbol sala, els dies 7 i 8 d’agost, una de les activitats amb més trajectòria vinculades a l’entitat.
El calendari seguirà al setembre amb la implicació en la Festa Major, del 7 al 10 de setembre, i continuarà a la tardor amb l’Oktoberfest, el 25 d’octubre. Finalment, l’any es tancarà amb la celebració de La Puríssima, el 5 de desembre.
Més enllà de les dates, des de Joventut Solsonina es posa l’accent en el valor que s’ha generat al voltant de cada iniciativa. Cada activitat ha servit per ocupar carrers i places, però també per construir relacions i ampliar la xarxa social de la ciutat.
L’aniversari es planteja així com una oportunitat per reforçar aquest paper i obrir l’entitat a noves incorporacions. Quinze anys després, aquell impuls inicial continua vigent, amb la mateixa idea de fons: si no passa res, algú ha de fer que passi.
