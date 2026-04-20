Scrabble en català: Jugar, aprendre i compartir en família a Solsona
La primera activitat pública al voltnat del joc de paraules tanca el curs de tardes de jocs en família a la biblioteca Carles Morató
Solsona viurà diumenge vinent, 26 d'abril, la seva primera tarda de Scrabble en català oberta a tota la ciutadania, però especialment pensada per a les famílies. L’activitat, organitzada per la regidoria d’Infància i dinamitzada per la Federació Internacional de Scrabble en Català (FISC) i l’Associació Scrabble Escolar, se celebrarà a la biblioteca Carles Morató de 16.30 a 19 h, amb entrada gratuïta.
La proposta és una nova oportunitat per divertir-se jugant amb les paraules i, alhora, fomentar l'ús del català de manera lúdica i accessible. A través d'un joc conegut arreu del món, l’Scrabble, els participants podran gaudir d’una tarda intergeneracional, ja que l’activitat està pensada tant per a infants com per a persones adultes.
La jornada es desenvoluparà en tres espais diferenciats, amb activitats per a tots els gustos. A l’interior de la biblioteca, es podrà jugar en taules de Scrabble convencional per practicar l'estratègia i enriquir el vocabulari. A l’exterior, un tauler gegant de 3x3 metres permetrà als participants experimentar el joc de manera immersiva. També es podrà participar en el "repte de daus", una activitat ràpida en què caldrà formar el màxim nombre de paraules en un temps limitat.
Més enllà de l'aspecte lúdic, l’Scrabble es presenta com una eina educativa valuosa. Aquest joc no només afavoreix la millora de l'ortografia i els coneixements gramaticals, sinó que també estimula la concentració, el pensament lògic i el càlcul mental, i fomenta el desenvolupament del vocabulari.
L'activitat arriba a Solsona com a cloenda del curs de tardes de jocs en família, impulsat per la regidoria d’Infància des de l’any passat. Aquest cicle estable de jocs de taula ha estat una iniciativa molt ben rebuda pels veïns de la ciutat i es reprendrà a l’octubre. Des de la regidoria es destaca el joc com un espai de diversió, cohesió i complicitat, però també com un recurs educatiu de gran valor.
Aquesta jornada d’Scrabble en català també s'emmarca en la renovada edició del joc, que manté l’essència tradicional de formar paraules per sumar punts però incorpora elements propis de la llengua catalana, com la ny o la ce trencada (Ç). La nova edició del joc també segueix la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans, actualitzant el lèxic perquè reflecteixi millor la realitat lingüística del català actual.
La proposta és una nova manera d’apropar la llengua als més petits i de recordar als més grans la importància de mantenir viu l’idioma, tot jugant i aprenent plegats.
