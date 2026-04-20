El Solsonès convoca un concurs literari per a la gent gran
Consell i Arxiu Comarcal organitzen el certamen dirigit a persones majors de 60 anys per incentivar-les a expressar-se a través de la prosa i la poesia i el doten amb 400 euros de premis
El Consell Comarcal del Solsonès, conjuntament amb l’Arxiu Comarcal del Solsonès, ha obert la convocatòria d'una nova edició del concurs literari dirigit a persones majors de 60 anys. Aquesta iniciativa, que busca fomentar la participació activa de la gent gran, preservar la memòria col·lectiva i incentivar la creativitat, convida els més grans de la comarca a expressar-se a través de la prosa i la poesia.
El concurs contempla dues modalitats: prosa i poesia, amb temàtica lliure. Cada participant podrà presentar una obra per modalitat, que ha de ser original, inèdita i escrita en català. Els treballs s’han de presentar mecanografiats en format DIN A4, amb lletra Arial de mida 12 i interlineat d'1,5, a una sola cara. Pel que fa a l’extensió, les obres de prosa no poden superar els cinc folis, mentre que les de poesia han de tenir com a màxim 75 versos.
Els interessats hauran d’enviar les seves obres per correu electrònic a l’adreça ciutadania@elsolsones.cat. El missatge ha d'incloure el títol de l'obra, el nom complet de l'autor o autora, així com les seves dades de contacte. El text s'haurà d'adjuntar en format PDF, identificat amb el títol i un pseudònim, per tal de garantir l’anonimat durant el procés de valoració.
El termini per presentar les obres finalitza el proper 29 de maig de 2026, i el veredicte del jurat es farà públic el 30 de juny. El jurat estarà compost per representants d’Òmnium Solsonès, del Consell de la Gent Gran del Solsonès i de Solsona, dels Serveis Socials Bàsics i de l’Arxiu Comarcal del Solsonès, i estarà presidit per la consellera de Drets Socials, Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal del Solsonès.
Els guanyadors de cada modalitat rebran un premi de 200 euros. Cal destacar que una mateixa persona no podrà ser guardonada en ambdues categories. Les obres premiades passaran a ser propietat del Consell Comarcal del Solsonès i de l’Arxiu Comarcal del Solsonès, que es reserven el dret de reproduir-les amb el reconeixement de l’autoria.
Des del Consell Comarcal del Solsonès i l’Arxiu Comarcal es convida a tots els ciutadans majors de 60 anys a participar en aquesta iniciativa. L’objectiu és crear un espai d’expressió i reconeixement del paper actiu de la gent gran en la creació literària, oferint una plataforma per compartir les seves vivències, records i inquietuds a través de l’escriptura.
Aquest concurs literari es converteix, així, en una eina per enfortir els vincles intergeneracionals i mantenir viva la memòria històrica de la comarca.
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut
- Pere Venturós, cuiner: «M’agrada que em cuinin perquè fer-ho és un acte d’amor cap als que t’envolten»
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys