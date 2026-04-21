Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fàbrica Nova de ManresaRegularització de migrantsExalcalde d'EsparregueraVella de l'EstanySant Jordi 2026RosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

L'Ajuntament de Solsona obre una convocatòria per cobrir una plaça d’administració

La vacant respon a una jubilació i se centra en la gestió de taxes i preus públics municipals

L'entrada de l'ajuntament de Solsona

L'entrada de l'ajuntament de Solsona / AJ SOLSONA

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L'Ajuntament de Solsona ha obert el procés selectiu per cobrir una plaça d’administratiu/iva que quedarà vacant aquest any per jubilació. El termini per presentar sol·licituds finalitza l’11 de maig.

El lloc de treball té un paper rellevant en la gestió administrativa de diversos serveis municipals, especialment en l’àmbit de la facturació de taxes i preus públics. Entre les funcions principals hi ha la tramitació completa d’expedients vinculats al servei d’aigua, la conservació de nínxols, els guals, l’ocupació de la via pública i el cànon ramader, així com l’atenció i resolució de reclamacions.

De manera complementària, la persona que ocupi la plaça també donarà suport en expedients de contractació administrativa i en tasques relacionades amb la documentació de l’àrea de Secretaria.

Pel que fa als requisits, cal disposar del títol de batxillerat o d’un cicle formatiu equivalent. En la valoració de mèrits es tindrà en compte l’experiència professional en administracions locals o en l’àmbit administratiu del sector privat, així com la formació addicional, com cicles formatius de grau superior o estudis universitaris.

El procés selectiu es farà mitjançant el sistema de concurs-oposició i inclourà un període de prova de tres mesos.

Dos processos més en marxa

Actualment, el consistori té oberts dos processos selectius més. D’una banda, aquest dimecres es duran a terme les proves per cobrir una plaça de tècnic/a de Promoció Econòmica a l’Agència de Desenvolupament Local, amb deu aspirants admesos. De l’altra, el dia 28 es faran les proves per a una plaça d’administratiu/iva com a tècnic/a auxiliar de Medi Ambient, amb set persones convocades.

Notícies relacionades

Les bases de totes les convocatòries i el procediment de sol·licitud es poden consultar al web municipal.

TEMES

L'Ajuntament de Solsona obre una convocatòria per cobrir una plaça d’administració

L'Ajuntament de Solsona obre una convocatòria per cobrir una plaça d’administració

Tracking Pixel Contents