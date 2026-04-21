L'oposició de Solsona activa la campanya electoral creant una candidatura amb Marc Barbens com a cap de llista
Treballem per Solsona i Junts anuncien una llista conjunta sota la nomenclatura local per impulsar un 'canvi' que veuen urgent
Treballem per Solsona i Junts, actualment a l’oposició a l’Ajuntament de Solsona, han anunciat aquest dimarts a la tarda la seva voluntat de concórrer plegats a les properes eleccions municipals sota una candidatura conjunta que mantindrà el nom de Treballem per Solsona i que estarà encapçalada per Marc Barbens.
L’anunci s’ha fet en una compareixença conjunta a la capital del Solsonès amb la portaveu de Junts, Elis Culell, en un moviment que, segons els promotors, respon a la voluntat d’agrupar l’oposició i presentar una alternativa unitària al govern municipal.
Barbens ha explicat que la decisió respon a una estratègia compartida dins l’oposició: “Ens presentem a les eleccions i ens unirem. Bàsicament és això. Som Junts i nosaltres, com a plataforma independent, i es crearà una candidatura que és Treballem per Solsona”.
El cap de llista ha remarcat que el projecte vol mantenir una identitat pròpia però incorporant Junts en una mateixa candidatura: “Serà una candidatura independent, que incorporarà Junts, però no es dirà Junts" i que llença el missatge que "si vols un canvi a Solsona, vota aquesta opció”.
Segons Barbens, la iniciativa també respon a una demanda social arran del moviment veïnal que s'ha generat a la ciutat en els últims mesos: “Hem rebut moltes peticions perquè féssim una unitat per presentar-nos el millor possible a les eleccions. La millor manera era anar units”. Així, el portaveu de Treballem per Solsona ha justificat la decisió en la situació que, segons ell, viu la ciutat: “Es viu una situació límit, tant pel que fa a la tensió amb els veïns com en la planificació de la ciutat. En tres anys han augmentat 1.000 persones i no hi ha una planificació adequada en àmbits clau”.
També ha criticat la gestió municipal i el funcionament intern del consistori: “La relació entre l’Ajuntament i les empreses no és la millor. I la gestió interna està trencada; això es veu als plens. S’ha de reconstruir”.
Barbens ha remarcat que es tracta d’un moviment poc habitual i ha deixat clar que la proposta busca agrupar sensibilitats diverses amb un objectiu comú: “És una candidatura independent, amb voluntat de renovació. La millor manera és presentar-nos conjuntament per reforçar l’opció de canvi a Solsona”.
L'escenari polític
Les eleccions municipals del 2023 a Solsona van suposar un canvi d’escenari polític a la capital del Solsonès amb la pèrdua de la majoria absoluta per part d’Esquerra Republicana de Catalunya (Esquerra Republicana de Catalunya), que es va quedar amb cinc regidors. Tot i aquesta davallada, la formació republicana es va mantenir com a força guanyadora al consistori, obrint la porta a possibles pactes de govern.
Els resultats van situar ERC al capdavant amb 1.353 vots, prop de 800 menys que en els comicis de 2019, amb un 35,57% del suport. A continuació es van situar Junts per Solsona, amb tres regidors, Treballem per Solsona, també amb tres representants, i finalment la CUP, que va mantenir els dos regidors. Amb aquest escenari, ERC i la CUP van establir un pacte de govern que es manté encara avui, quan falta un any per tancar el mandat.
