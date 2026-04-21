L'oposició de Solsona activa la campanya electoral creant una candidatura amb Marc Barbens com a cap de llista

Treballem per Solsona i Junts anuncien una llista conjunta sota la nomenclatura local per impulsar un 'canvi' que veuen urgent

El ple de l'Ajuntament de Solsona, amb l'oposició i el govern al centre / AJ SOLSONA

Miquel Spa

Solsona

Treballem per Solsona i Junts, actualment a l’oposició a l’Ajuntament de Solsona, han anunciat aquest dimarts a la tarda la seva voluntat de concórrer plegats a les properes eleccions municipals sota una candidatura conjunta que mantindrà el nom de Treballem per Solsona i que estarà encapçalada per Marc Barbens.

L’anunci s’ha fet en una compareixença conjunta a la capital del Solsonès amb la portaveu de Junts, Elis Culell, en un moviment que, segons els promotors, respon a la voluntat d’agrupar l’oposició i presentar una alternativa unitària al govern municipal.

Barbens ha explicat que la decisió respon a una estratègia compartida dins l’oposició: “Ens presentem a les eleccions i ens unirem. Bàsicament és això. Som Junts i nosaltres, com a plataforma independent, i es crearà una candidatura que és Treballem per Solsona”.

El cap de llista ha remarcat que el projecte vol mantenir una identitat pròpia però incorporant Junts en una mateixa candidatura: “Serà una candidatura independent, que incorporarà Junts, però no es dirà Junts" i que llença el missatge que "si vols un canvi a Solsona, vota aquesta opció”.

Segons Barbens, la iniciativa també respon a una demanda social arran del moviment veïnal que s'ha generat a la ciutat en els últims mesos: “Hem rebut moltes peticions perquè féssim una unitat per presentar-nos el millor possible a les eleccions. La millor manera era anar units”. Així, el portaveu de Treballem per Solsona ha justificat la decisió en la situació que, segons ell, viu la ciutat: “Es viu una situació límit, tant pel que fa a la tensió amb els veïns com en la planificació de la ciutat. En tres anys han augmentat 1.000 persones i no hi ha una planificació adequada en àmbits clau”.

També ha criticat la gestió municipal i el funcionament intern del consistori: “La relació entre l’Ajuntament i les empreses no és la millor. I la gestió interna està trencada; això es veu als plens. S’ha de reconstruir”.

Barbens ha remarcat que es tracta d’un moviment poc habitual i ha deixat clar que la proposta busca agrupar sensibilitats diverses amb un objectiu comú: “És una candidatura independent, amb voluntat de renovació. La millor manera és presentar-nos conjuntament per reforçar l’opció de canvi a Solsona”.

L'escenari polític

Les eleccions municipals del 2023 a Solsona van suposar un canvi d’escenari polític a la capital del Solsonès amb la pèrdua de la majoria absoluta per part d’Esquerra Republicana de Catalunya (Esquerra Republicana de Catalunya), que es va quedar amb cinc regidors. Tot i aquesta davallada, la formació republicana es va mantenir com a força guanyadora al consistori, obrint la porta a possibles pactes de govern.

Els resultats van situar ERC al capdavant amb 1.353 vots, prop de 800 menys que en els comicis de 2019, amb un 35,57% del suport. A continuació es van situar Junts per Solsona, amb tres regidors, Treballem per Solsona, també amb tres representants, i finalment la CUP, que va mantenir els dos regidors. Amb aquest escenari, ERC i la CUP van establir un pacte de govern que es manté encara avui, quan falta un any per tancar el mandat.

L'artesenca Maria Berenguer estrena un curt al BCN Film Fest

L’artesenca Maria Berenguer estrena un curt al BCN Film Fest

La Bertrana de Manresa ja té compromesos 22 dels 60 pisos de protecció oficial que inclou

Puigdemont demana una “mobilització permanent” en defensa del català per Sant Jordi

Vilanova del Camí convoca el Concurs de Plats Típics del Món per celebrar la diversitat a través de la cuina

Càritas Manresa demana voluntaris i ajuda econòmica per acompanyar la regularització de 129 persones

Els oficis artesans protagonitzaran el Santpedor en Flor d'enguany

Necrològiques del 22 d'abril de 2026

