Pinós posa el Camins de la Sal al centre del debat turístic amb una jornada tècnica sobre l'economia de futur al territori

Especialistes analitzaran el 8 de maig com convertir les antigues rutes salines en una oportunitat de desenvolupament sostenible al Solsonès i el conjunt de la Catalunya Central

Participants en una ruta als Camins de la Sal / ARXIU PARTICULARs

Miquel Spa

Pinós acollirà el proper 8 de maig una jornada tècnica centrada en els Camins de la Sal i el turisme sostenible, amb l’objectiu d’estudiar noves vies de desenvolupament territorial a partir del patrimoni natural, geològic i cultural del territori.

La trobada reunirà experts i professionals del sector turístic i acadèmic per compartir experiències vinculades a la recuperació de paisatges salins i a la promoció d’un model de turisme responsable. L’obertura de la jornada anirà a càrrec de l’arquitecta i doctora en urbanisme Andri Tsiouti, que exposarà projectes de valorització d’aquests espais més enllà del seu ús històric.

El programa inclou dues taules rodones dedicades a sectors emergents. La primera se centrarà en el cicloturisme, amb la participació de Sílvia Rovira Planas, de Rutes Sílvia Rovira; Esther Santaulària Capdevila, tècnica de turisme del Consell Comarcal del Solsonès; i Quim Vizcaíno Font, tècnic de l’Oficina de Màrqueting Turístic de la Diputació de Barcelona. La sessió abordarà estratègies per estructurar rutes i consolidar el territori com a destí de turisme actiu.

La segona taula tractarà el turisme científic, amb experiències vinculades a la geologia, l’astronomia i l’educació ambiental. Hi intervindran Ferran Climent Costa, director científic del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central; Jordi Fraxanet Nadal, d’AstroSolsonès, Centre Astronòmic del Castell de Lladurs; i Montse Rodríguez Vilà, de Mont Conservació i Educació Ambiental.

La jornada també servirà per conèixer el model de la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran, considerada un referent en la gestió de xarxes de camins. La directora de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Amàlia Sanz Bonet, i el tècnic de la Direcció General de Polítiques de Muntanya, Agustí Andrés Teixidó, explicaran el funcionament d’aquest espai de coordinació entre administracions i agents privats.

La cloenda anirà a càrrec de Jordi Vilalta Mora, gerent del Consorci Leader de la Catalunya Central, i de Raquel Sánchez Varela, directora dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura a la Catalunya Central.

La iniciativa s’emmarca dins el projecte “L’or blanc”, impulsat pel Consorci Leader de la Catalunya Central i la Fundació Cardona Històrica, que vol reactivar les antigues rutes comercials de la sal de Cardona. Aquestes vies, conegudes com els camins de la sal o cardoners, formaven una extensa xarxa que abastia diversos punts del país, amb ramals principals cap a Barcelona, Cervera, Guardiola de Berguedà, Solsona i la Cerdanya.

Amb aquesta jornada, Pinós es converteix en punt de trobada per repensar el paper del patrimoni històric com a eina de desenvolupament econòmic i turístic del territori.

