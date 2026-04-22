L'Educació Mediàtica arriba al Solsonès per fomentar el pensament crític entre els joves
El Col·legi de Periodistes de Catalunya i institucions europees organitzen un taller a l’Institut Escola de Sant Llorenç de Morunys
El programa d’educació mediàtica EduMèdia, impulsat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya amb suport de la Representació de la Comissió Europea i l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, farà parada per primera vegada en un centre educatiu del Solsonès. Concretament, el pròxim 28 d’abril a la tarda impartirà un taller a l’Institut Escola Vall de Lord, a Sant Llorenç de Morunys.
La sessió s’adreça a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i es farà amb un grup reduït d’una quinzena d’estudiants. Es tracta del primer cop que aquest programa arriba a aquest centre, l’únic institut escola rural de la comarca, caracteritzat per una baixa ràtio i una organització multigrau.
El taller anirà a càrrec del periodista Dani Perona, que treballarà amb exemples propers per ajudar els joves a entendre com es construeix i circula la informació, així com els mecanismes de la desinformació en l’entorn digital.
L’objectiu d’EduMèdia és dotar l’alumnat d’eines per analitzar, verificar i interpretar els continguts informatius en un context marcat pel consum massiu de xarxes socials i la proliferació de continguts dubtosos. El programa també posa l’accent en la importància del pensament crític i d’una dieta mediàtica saludable.
El president de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, Marc Canturri, ha destacat que la iniciativa “permet fer pedagogia entre l’alumnat en un context de canvis ràpids, desinformació i necessitat de saber destriar els continguts que apareixen a les xarxes socials”.
Canturri també ha subratllat que arribar a centres com el Vall de Lord “encaixa plenament amb la vocació descentralitzadora de la demarcació”.
Rècord de demanda i expansió territorial
L’edició 2026 del programa ha exhaurit totes les places en menys d’un mes, assolint un rècord de demanda. En total, s’oferiran un centenar de tallers gratuïts arreu de Catalunya, amb una distribució més equilibrada entre demarcacions: 37 a Barcelona, 15 a Girona i Tarragona, 14 a la Catalunya Central, 14 a Lleida i 5 a les Terres de l’Ebre.
Els tallers, impartits per periodistes col·legiats i formats específicament, aborden la desinformació, la verificació de la informació, el paper de la intel·ligència artificial en els continguts i el desenvolupament del pensament crític.
Davant la forta demanda, el programa ha obert una llista d’espera per a l’edició del 2027. També s’ofereix la possibilitat que els centres interessats puguin sol·licitar tallers durant el 2026, en aquest cas amb un cost associat.
Amb aquesta expansió, EduMèdia es consolida com una iniciativa de referència en educació mediàtica a Catalunya i posa de manifest la creixent necessitat de formar els joves en l’anàlisi crítica de la informació.
