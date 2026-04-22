Solsona farceix el centre amb un Sant Jordi d'accent local
La diada s’estén del passeig del Pare Claret fins a l’avinguda del Pont amb llibres, roses i propostes al carrer
Solsona tornarà a sortir al carrer per celebrar la diada de Sant Jordi amb una trentena de parades repartides al centre de la ciutat, en una jornada que combinarà llibres, roses i activitats culturals. La capital del Solsonès mantindrà així una de les cites més participades del calendari, amb la implicació d’entitats, comerços, centres educatius i creadors locals.
L’eix de la celebració s’estendrà des del passeig del Pare Claret fins a l’avinguda del Pont, connectant espais com els portals del Castell i del Pont, la plaça Major, la plaça de la Catedral i l’entorn de l’Ajuntament i la torre de les Hores. En total, es distribuiran parades en vuit punts del nucli urbà.
Entre els participants hi haurà tres floristeries, tres llibreries, tres centres educatius, així com els autors locals Toni Fernández, Alba Bernadó i Joan Obiols. També hi prendran part dues artesanes, un celler, una desena d’entitats socials i una formació política.
La jornada incorporarà algunes novetats, com la presència de les cooperatives L’Arada i Territori de Masies al portal del Castell, que oferiran publicacions i productes locals i dinamitzaran l’espai amb un micròfon obert de poesia, contes i reflexions. Al passeig, els gegants de Bertrans contribuiran a l’ambient festiu amb ballades i activitats de difusió de la trobada gegantera prevista el 9 de maig.
Més enllà de la jornada central, Sant Jordi ja s’haurà fet notar els dies previs amb diverses presentacions de llibres. La biblioteca també se sumarà a la celebració amb activitats com recomanacions de lectura infantil i juvenil i una nova edició de la Revetlla de Sant Jordi, amb propostes per a públic familiar i adult.
