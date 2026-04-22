El Solsonès presenta un nou número de la revista Oppidum a Sant Martí de Lladurs
L'oranització estrena el format itinerant i omple un autocar per assistir a l'acte
La presentació del número 23 de la revista cultural Oppidum es va convertir divendres en una celebració de la cultura al Solsonès, amb més d’un centenar de persones reunides a l’església de Sant Martí de Lladurs, al costat del castell. L’acte va destacar per la participació i per l’elecció d’un espai vinculat al territori.
La publicació, editada per l’Arxiu Comarcal del Solsonès, el Centre d’Estudis Lacetans, l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès, arriba a la seva vint-i-tresena edició com a eina de divulgació cultural i històrica.
Per facilitar l’assistència, l’organització va habilitar un autocar des de Solsona que va ser utilitzat per una cinquantena de persones, a les quals es van sumar altres assistents fins a superar els 120 participants. L’afluència va superar les previsions i les cadires preparades no van ser suficients.
L’acte, coordinat per l’Arxiu Comarcal i amb la col·laboració de Solsona Experience, es va dividir en dues parts. En la primera hi va haver intervencions institucionals i, en la segona, es va representar la llegenda del casteller del castell de Lladurs.
La proposta es basava en una adaptació de Ramon Gualdo i va servir com a homenatge a la seva figura, amb la presència de familiars entre el públic. Aquesta edició ha apostat per un format fora de Solsona, amb una resposta positiva dels assistents.
