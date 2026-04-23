Sant Jordi a Solsona: l'Arxiu Comarcal regala llibres
L'ens cultural ofereix fins el dia 30 l'opció d'agafar exemplars tant de temàtica local com general
Amb motiu de la celebració del dia de Sant Jordi, l'Arxiu Comarcal del Solsonès convida als amants de la lectura a gaudir d’una mostra de llibres de temàtica diversa, que formen part dels fons duplicats de publicacions custodiats per l’Arxiu. Aquest any, l’oferta no es limita als textos vinculats directament a la comarca, sinó que s’obren a una gran varietat de gèneres i temàtiques que permetran als visitants ampliar horitzons literaris.
Fins al 30 d'abril, els veïns i visitants de la comarca tenen l’oportunitat de passar per les instal·lacions de l’Arxiu Comarcal per escollir aquells llibres que més els interessin. Aquesta selecció especial, composta per obres que no tenen relació directa amb la comarca, però que enriquiran la biblioteca personal de qui les reculli, ofereix una manera diferent de celebrar Sant Jordi.
La iniciativa permet recuperar i donar una nova vida a les publicacions que, tot i formar part dels arxius, no tenen un lloc concret dins del fons habitual de l’Arxiu Comarcal. Una oportunitat per redescobrir el plaer de la lectura, alhora que es fomenta la conservació i difusió de publicacions que formen part de la nostra memòria compartida, encara que no estiguin directament vinculades a la història de la comarca.
