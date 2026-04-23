Solsona completa amb els autors un Sant Jordi de gran ambient al centre

L’alcaldessa i representants de la Generalitat visiten les parades de la diada

L'alcaldessa visitant amb Alonso les parades / AJ SOLSONA

Miquel Spa

Solsona ha viscut una jornada de Sant Jordi amb ambient als carrers i presència de públic a les parades de llibres, roses i productes d’artesania.

Aquest migdia, l’alcaldessa, Judit Gisbert, ha recorregut el centre de la ciutat acompanyada de la directora dels Serveis Territorials d’Administració Local a la Catalunya Central, Patrícia Alonso. Durant la visita, han pogut observar l’activitat de les entitats socials i culturals que han sortit al carrer amb motiu de la diada.

Aquesta edició ha mantingut el mateix volum de parades que l’any passat, amb representació de la comunitat local. Tres floristeries, tres llibreries i tres centres educatius han ocupat la via pública, i els autors solsonins Toni Fernández, Alba Bernadó i Joan Obiols han compartit les seves obres amb els visitants. També hi han participat dues artesanes, un celler i una desena d’entitats socials i un partit polític.

Parades de les entitats solsonines / ARXIU PARTICULAR

Entre les novetats, algunes entitats locals han incorporat noves propostes. Al Portal del Castell, les cooperatives L’Arada i Territori de Masies han instal·lat una parada amb publicacions i productes del territori. L’espai ha acollit també un micròfon obert dedicat a poesia, contes i textos, amb sessions al migdia i a la tarda, en què veïns han participat compartint lectures i intervencions.

Alonso ha destacat la presència d’iniciatives vinculades a l’artesania i la participació del teixit associatiu, en una jornada que ha tornat a omplir el centre amb propostes culturals i comercials.

