Solsona inicia Sant Jordi fent del centre un recinte firal de cultura i flors
Una trentena de parades omplen els carrers des del passeig del Pare Claret fins a l'avinguda del Pont
Solsona inicia aquest matí la seva festa de Sant Jordi fent del centre de la ciutat un gran recinte firal de cultura i flors, amb una trentena de parades que omplen els carrers des del passeig del Pare Claret fins a l'avinguda del Pont. El vial connecta espais emblemàtics com els portals del Castell i del Pont, la plaça Major, la plaça de la Catedral i la zona de davant l’Ajuntament i la torre de les Hores.
Aquest matí, la ciutat ja mostra un ambient festiu, amb les parades de llibres, tant nous com de segona mà, i les de roses, amb varietat de productes vinculats a la llegenda de Sant Jordi. L’activitat cultural també és una constant al carrer, amb una oferta que inclou des de poesia fins a ballades de gegants. Entitats locals, autors i establiments de llibres i flors són els protagonistes de la jornada.
Aquesta edició manté el mateix volum de parades que l’any passat, amb una notable representació de la comunitat local. Tres floristeries, tres llibreries i tres centres educatius ocupen la via pública, i els autors solsonins Toni Fernández, Alba Bernadó i Joan Obiols comparteixen les seves obres amb els visitants. També participen dues artesanes, un celler i una desena d’entitats socials i un partit polític, oferint una mostra d’allò que fa únic aquest Sant Jordi a Solsona.
Novetats destacades: micròfon obert i gegants
Aquest any, les novetats les posen algunes entitats locals. Al portal del Castell, les cooperatives L’Arada i Territori de Masies tenen una parada amb publicacions i productes solsonins. A més, dinamitzaran l’espai amb un micròfon obert per a poesia catalana, contes i reflexions. Aquesta activitat es fa de dotze a una del migdia i, més tard, de cinc a dos quarts de set de la tarda, convidant tots els veïns a expressar-se i compartir les seves paraules.
D’altra banda, els Gegants de Bertrans aprofiten la Diada per començar a escalfar motors per a la trobada gegantera que organitzaran el 9 de maig a Solsona. Al llarg de la jornada, els gegants animaran els carrers amb les seves ballades, afegint un toc festiu i tradicional a la celebració.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió