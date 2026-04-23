Sant Jordi 2026
Solsona inicia Sant Jordi fent del centre un recinte firal de cultura i flors

Una trentena de parades omplen els carrers des del passeig del Pare Claret fins a l'avinguda del Pont

Miquel Spa

Solsona

Solsona inicia aquest matí la seva festa de Sant Jordi fent del centre de la ciutat un gran recinte firal de cultura i flors, amb una trentena de parades que omplen els carrers des del passeig del Pare Claret fins a l'avinguda del Pont. El vial connecta espais emblemàtics com els portals del Castell i del Pont, la plaça Major, la plaça de la Catedral i la zona de davant l’Ajuntament i la torre de les Hores.

Aquest matí, la ciutat ja mostra un ambient festiu, amb les parades de llibres, tant nous com de segona mà, i les de roses, amb varietat de productes vinculats a la llegenda de Sant Jordi. L’activitat cultural també és una constant al carrer, amb una oferta que inclou des de poesia fins a ballades de gegants. Entitats locals, autors i establiments de llibres i flors són els protagonistes de la jornada.

Aquesta edició manté el mateix volum de parades que l’any passat, amb una notable representació de la comunitat local. Tres floristeries, tres llibreries i tres centres educatius ocupen la via pública, i els autors solsonins Toni Fernández, Alba Bernadó i Joan Obiols comparteixen les seves obres amb els visitants. També participen dues artesanes, un celler i una desena d’entitats socials i un partit polític, oferint una mostra d’allò que fa únic aquest Sant Jordi a Solsona.

Novetats destacades: micròfon obert i gegants

Aquest any, les novetats les posen algunes entitats locals. Al portal del Castell, les cooperatives L’Arada i Territori de Masies tenen una parada amb publicacions i productes solsonins. A més, dinamitzaran l’espai amb un micròfon obert per a poesia catalana, contes i reflexions. Aquesta activitat es fa de dotze a una del migdia i, més tard, de cinc a dos quarts de set de la tarda, convidant tots els veïns a expressar-se i compartir les seves paraules.

D’altra banda, els Gegants de Bertrans aprofiten la Diada per començar a escalfar motors per a la trobada gegantera que organitzaran el 9 de maig a Solsona. Al llarg de la jornada, els gegants animaran els carrers amb les seves ballades, afegint un toc festiu i tradicional a la celebració.

  1. Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
  2. La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
  3. El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
  4. Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
  5. Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
  6. La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
  7. Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
  8. El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió

La Cerdanya nota el cop: les protestes dels docents buiden les cases de colònies

Dos ferits en un accident entre dos cotxes a la C-55 a Manresa

Multat un gimnàs amb 96.000 euros per obligar al reconeixement facial per accedir

Illa reivindica una Catalunya oberta: "Tothom que viu i treballa a casa nostra mereix la mateixa dignitat"

Vídeo | Emocionant abraçada de Rosalía amb Loli Bahia en el seu concert d'Amsterdam

Els Parcs del Cadí-Moixeró i l'Alt Pirineu estrenen ecocomptadors per saber quanta gent hi entra

Salut sancionarà a l'Hospital de Sant Pau i investiga a Sant Joan de Déu per "errors" en la detecció del bebè maltractat

Tracking Pixel Contents