Solsona obre les inscripcions per escollir pubilla i hereu 2026 amb proves el 22 de maig
Les proves inclouran un examen escrit amb preguntes tipus test i de resposta oberta sobre cultura local, catalana i general, i una entrevista personal
La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Solsona ha obert la convocatòria per participar en el procés d’elecció de la pubilla, l’hereu, la donzella d’honor i el fadrí de la ciutat 2026. Els joves interessats poden inscriure’s fins al divendres 15 de maig, tant de manera presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) com per via telemàtica.
Les proves d’accés es faran el 22 de maig a les sis de la tarda i inclouran dues parts: un examen escrit amb preguntes tipus test i de resposta oberta sobre cultura local, catalana i general, i una entrevista personal als aspirants.
Per poder-hi participar cal tenir com a mínim 17 anys i ser resident a Solsona. La inscripció s’ha de formalitzar mitjançant una instància, en què també caldrà detallar els estudis i les aficions dels candidats.
El jurat estarà format per l’alcaldessa, el regidor de Cultura, els portaveus dels grups municipals, representants de l’Associació del Pubillatge Solsoní i la pubilla i l’hereu sortints.
En l’edició de l’any passat es van presentar sis aspirants. Durant la Festa Major, van ser proclamats com a nous representants del pubillatge Júlia Pallarès Masdenpinós i Enric Pensí Oliva, com a pubilla i hereu, i Núria Nosàs Moliner i Andreu Serrahima Ciuró, com a donzella d’honor i fadrí.
La convocatòria d’enguany arriba en plena activitat del calendari del pubillatge local. Solsona acollirà el pròxim 9 de maig la proclamació de la pubilla i l’hereu de la Catalunya Central, un acte en què el solsoní Miquel Pérez Chimeno cedirà la faixa al seu successor.
Amb aquesta nova edició, el pubillatge solsoní manté viva una tradició que combina cultura, identitat i participació juvenil al municipi.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió