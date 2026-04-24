Un any de la reobertura del Cine París de Solsona: 18.000 espectadors
La combinació d'estrenes amb pel·lícules d'autor i un centenar de voluntaris per fer-lo funcionar, les claus de l'èxit
ACN
El Cine París de Solsona celebra aquest cap de setmana el primer aniversari de la reobertura després que l'any 2020 es veiés obligat a tancar per la pandèmia. Durant aquest any, l'equipament ha rebut més de 18.300 espectadors i s'han programat unes 200 pel·lícules. Les dades s'acosten als càlculs que havia fet l'Ajuntament perquè el cinema fos viable. "El resultat és molt positiu", ha assegurat el regidor de Cultura, Albert Colell. La gestió va a càrrec de l'Associació d'Amigues i Amics del Cine París i el projecte tira endavant gràcies a un centenar de voluntaris. Des de l'associació asseguren que la resposta dels voluntaris i dels espectadors ha estat "extraordinària". La pel·lícula més taquillera ha estat 'Balandrau'.
El dissabte 26 d'abril de 2025 reobria el Cine París de Solsona, tancat durant 5 anys arran de la pandèmia. L'equipament va tornar a obrir portes amb una gestió liderada íntegrament per voluntaris. Un any després, l'Associació d'Amigues i Amics del Cine París de Solsona en fa un balanç molt positiu i destaca que la rebuda, tant del públic com dels voluntaris, ha estat "extraordinària". Tot i que compten amb una bossa d'uns 150 voluntaris, els que realment han estat actius durant aquest any han estat un centenar i s'han encarregat des de la venda de crispetes o gestió del bar fins a la projecció dels films.
Durant aquest primer any el cinema ha rebut més de 18.300 visitants -un estudi de l'Ajuntament apuntava que amb 18.000 espectadors anuals el cinema seria viable- i s'han programat gairebé 200 pel·lícules. De mitjana, s'ha calculat que cada sessió ha tingut una setantena d'espectadors, mentre que les sessions infantils n'han tingut un centenar de mitjana. La pel·lícula que ha liderat el rànquing ha estat 'Balandrau' -de la qual se'n van fer tres passis- amb 833 espectadors. El fins ara president de l'associació, Martí Abella, recorda que aquell dia Solsona "va patir un embús generalitzat", ja que la pel·lícula "va mobilitzar molta gent de la ciutat però també de fora". De fet, la projecció es va haver d'endarrerir fins a 20 minuts per les llargues cues.
Precisament, la combinació de pel·lícules de rigorosa estrena amb cinema d'autor o versions originals és el criteri de programació que ha seguit l'associació. "Hem fet expressament una programació variada amb cinema comercial, però també amb pel·lícules que tenen un cert valor cultural o social", ha detallat Abella. A més, ha assegurat que tenen un fort "compromís lingüístic" i, per tant, sempre que poden prioritzen les projeccions en català. De fet, el 34% de les pel·lícules que s'han ofert han estat en català.
Relleu al capdavant de l'associació
Un any després de la reobertura, l'Associació Amigues i Amics de Solsona ha fet un relleu i l'empresari local Francesc Ester ha assumit la presidència en substitució de Martí Abella, que ha liderat la reobertura de la sala i la seva consolidació durant el primer any de funcionament. Ester aposta per continuar la línia iniciada pel seu predecessor i, entre els reptes pendents, hi ha el de captar més voluntaris perquè es puguin repartir millor els torns i també la contractació d'una persona a temps parcial, sobretot per fer les tasques més especialitzades. Ester també ha explicat que s'han de fer inversions per renovar material o millores en instal·lacions, però que es faran "de mica en mica" i a mesura que tinguin pressupost per a tirar-ho endavant.
Unes instal·lacions amb més de 60 anys d'història
El Cine París de Solsona va obrir l'any 1964 de la mà del solsoní Fidel Codina. La sala va romandre oberta fins a l'esclat de la pandèmia de la covid l'any 2020 i, des d'aleshores, estava tancada fins que es va reobrir l'any passat. Després d'anys de negociacions, finalment la propietat de l'immoble va arribar a un acord de col·laboració amb l'Ajuntament de Solsona, que va comprometre's a fer-se càrrec de la meitat del lloguer de la sala -15.000 euros-. L'altra meitat l'assumeix l'Associació Amigues i Amics del Cine París amb la venda d'entrades i subvencions.
El regidor de Cultura, Albert Colell, ha deixat clar que l'aposta de l'Ajuntament de Solsona amb el cinema és "clara" i assegura que seguiran col·laborant econòmicament perquè l'equipament segueixi obert. Colell assegura que la valoració de la ciutadania és "molt positiva" i creu que la fórmula de combinar cinema comercial amb pel·lícules d'autor és l'encertat. De fet, Colell creu que el model de Solsona és exportable a altres capitals de comarca o ciutats del país i es mostra disposat a ajudar a qui ho sol·liciti.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió