Comencen les obres de millora i rehabilitació de l'estació d'autobusos de Solsona
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica inicia treballs de millora a la instal·lació, amb un pressupost de 565.000 euros
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica iniciarà dilluns vinent, 27 d’abril, obres de millora i rehabilitació de l’estació d’autobusos interurbans de Solsona. Els treballs tenen com a objectiu millorar i reparar diversos elements per a garantir un manteniment adequat de les instal·lacions, modernitzar les prestacions del servei i afavorir la comoditat de les persones usuàries.
Ubicada al nord de la població, al passatge Guitart, a prop de la carretera C-26, a l’estació de Solsona tenen parada16 línies interurbanes que uneixen el municipi amb altres municipis del Solsonès, altres capitals de comarca com Manresa o Berga, i també amb Lleida i Barcelona. Amb un pressupost de 565.000 euros, els treballs que s’hi duran a terme consisteixen principalment en la reparació de la marquesina i el paviment de l’estació; també es milloraran les instal·lacions, el mobiliari urbà i la senyalització.
El projecte, que s’ha treballat conjuntament amb l’Ajuntament de Solsona, incorpora actuacions per a millorar la seguretat en l’àrea de la coberta, com l’adaptació de la barana existent i la instal·lació d’una de nova, així com la millora de la il·luminació de l’espai.
Parada provisional
Els treballs a l’estació, que tindran una durada de quatre mesos, requeriran el tancament de la instal·lació a les persones usuàries. Per a facilitar-ne la mobilitat mentre durin les obres, s’han habilitat parades provisionals de les línies afectades, al mateix passatge d’Antoni Guitart.
Inversió de 10 MEUR
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica està treballant per a la millora i rehabilitació de 25 estacions arreu de Catalunya, amb una inversió de 10 MEUR durant aquest 2026. Aquestes actuacions s’afegeixen a d’altres que té en marxa per a potenciar el transport col·lectiu per carretera, com la construcció de noves estacions i la millora dels serveis d’autobusos interurbans.
