Comencen les obres de millora i rehabilitació de l'estació d'autobusos de Solsona

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica inicia treballs de millora a la instal·lació, amb un pressupost de 565.000 euros

L'estació d'autobusos de Solsona / GOVERN

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica iniciarà dilluns vinent, 27 d’abril, obres de millora i rehabilitació de l’estació d’autobusos interurbans de Solsona. Els treballs tenen com a objectiu millorar i reparar diversos elements per a garantir un manteniment adequat de les instal·lacions, modernitzar les prestacions del servei i afavorir la comoditat de les persones usuàries.

Ubicada al nord de la població, al passatge Guitart, a prop de la carretera C-26, a l’estació de Solsona tenen parada16 línies interurbanes que uneixen el municipi amb altres municipis del Solsonès, altres capitals de comarca com Manresa o Berga, i també amb Lleida i Barcelona. Amb un pressupost de 565.000 euros, els treballs que s’hi duran a terme consisteixen principalment en la reparació de la marquesina i el paviment de l’estació; també es milloraran les instal·lacions, el mobiliari urbà i la senyalització.

El projecte, que s’ha treballat conjuntament amb l’Ajuntament de Solsona, incorpora actuacions per a millorar la seguretat en l’àrea de la coberta, com l’adaptació de la barana existent i la instal·lació d’una de nova, així com la millora de la il·luminació de l’espai.

Parada provisional

Els treballs a l’estació, que tindran una durada de quatre mesos, requeriran el tancament de la instal·lació a les persones usuàries. Per a facilitar-ne la mobilitat mentre durin les obres, s’han habilitat parades provisionals de les línies afectades, al mateix passatge d’Antoni Guitart.

Inversió de 10 MEUR

Notícies relacionades

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica està treballant per a la millora i rehabilitació de 25 estacions arreu de Catalunya, amb una inversió de 10 MEUR durant aquest 2026. Aquestes actuacions s’afegeixen a d’altres que té en marxa per a potenciar el transport col·lectiu per carretera, com la construcció de noves estacions i la millora dels serveis d’autobusos interurbans.

  1. Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
  2. Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
  3. La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
  4. La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
  5. El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
  6. La llei de Segona Oportunitat perdona un deute de més de 123.000 euros a un veí de Manresa
  7. L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
  8. Sant Jordi 2026 a Manresa, minut a minut

Comencen les obres de millora i rehabilitació de l'estació d'autobusos de Solsona

Comencen les obres de millora i rehabilitació de l'estació d'autobusos de Solsona

El misteriós viatge d’Aitana i Plex a Eivissa: jet de 14.000 euros i parada en una clínica privada de l’illa

El misteriós viatge d’Aitana i Plex a Eivissa: jet de 14.000 euros i parada en una clínica privada de l’illa

Manresa ofereix dues mil places de casals, tallers i activitats per omplir les vacances de noves experiències

Manresa ofereix dues mil places de casals, tallers i activitats per omplir les vacances de noves experiències

La Clínica Sant Josep incorpora dos cirurgians experts en cirurgia gàstrica i paret abdominal i tècniques mínimament invasives

La Clínica Sant Josep incorpora dos cirurgians experts en cirurgia gàstrica i paret abdominal i tècniques mínimament invasives

"Una ruta ignasiana diferent" per Manresa combinarà història, espiritualitat i curiositats

"Una ruta ignasiana diferent" per Manresa combinarà història, espiritualitat i curiositats

Consum recorda als grans propietaris amb més de 50 habitatges l’obligatorietat de la pròrroga dels lloguers

Consum recorda als grans propietaris amb més de 50 habitatges l’obligatorietat de la pròrroga dels lloguers

L’Ajuntament de Manresa compra vestuari específic contra la vespa asiàtica

L’Ajuntament de Manresa compra vestuari específic contra la vespa asiàtica

La fira de la bioconstrucció posarà estructures al límit per comprovar quina és la seva resistència al foc

La fira de la bioconstrucció posarà estructures al límit per comprovar quina és la seva resistència al foc
