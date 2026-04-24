L'Agència de Desensolupament de Solsona i Cardona troba feia per a set de cada deu aturats que rep
El Servei Connectem de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) va atendre durant l'any passat un total de 316 persones, de les quals el 73% de les que es trobaven a l'atur van aconseguir una nova feina. Aquestes dades subratllen el paper del servei en la dinamització del mercat de treball al Solsonès i Cardona, amb un total de 268 llocs de treball gestionats a través de 249 ofertes provinents de 132 empreses locals.
Millora en el sistema d'inscripció
Una de les principals novetats del 2025 va ser la digitalització del procés d’inscripció a la borsa de treball, amb la implementació d'un sistema de registre telemàtic mitjançant l'àrea privada del web oficial de l'Adlsolcar. Aquesta millora ha facilitat l'accés al servei tant per a persones dels municipis on no hi ha atenció presencial com per aquelles que prefereixen realitzar les gestions en línia. Segons la coordinadora del servei, l'augment de registres autònoms ha estat significatiu, tant a nivell local com de municipis d'altres zones de Catalunya.
Aquesta digitalització s’emmarca dins una estratègia més àmplia d’impuls del Servei Connectem, orientada a millorar la visibilitat del servei i a arribar a nous públics, mitjançant testimonis de persones que han trobat feina gràcies al servei.
Resultats en la inserció laboral i qualitat de la contractació
El 73% de les persones ateses en situació d’atur van aconseguir feina el 2025. A més, el 85% de les persones que van trobar feina mantenien el seu lloc de treball en el moment de l’enquesta realitzada a principis de 2026. Un 42% de les persones que van trobar feina van millorar les seves condicions laborals en comparació amb la seva situació anterior.
Pel que fa a la qualitat de la contractació, el 76,3% de les ofertes laborals van ser per contractes indefinits, quatre punts més que l'any anterior. A més, el 81,5% de les ofertes de feina eren per a jornades completes de 40 hores setmanals.
Dificultats per cobrir llocs amb perfils qualificats
Tot i els bons resultats generals, s’ha detectat que 60 llocs de treball no s’han pogut cobrir, ni a través de la borsa de treball ni per altres canals. Les dificultats es concentren en la recerca de perfils qualificats, com directors de producte, enginyers industrials i altres especialitats en sectors com l'hostaleria, el manteniment industrial o l'atenció a les persones.
Formació i experiència professional
La formació continua sent un element clau del servei. El 2025 es van realitzar quatre cursos de formació professionalitzadora, amb 36 alumnes participants. A més, 15 persones es van beneficiar de programes d’experienciació laboral, com els plans d’ocupació als barris o programes de contractació de joves en pràctiques.
Pel que fa a la valoració del servei, els usuaris van atorgar una puntuació mitjana de 9 sobre 10 en les crides de seguiment. La qualitat de les sessions d’orientació laboral va obtenir una puntuació de 9,4, mentre que la gestió de les ofertes de feina va ser valorada amb un 9,1. El nou sistema d’inscripció en línia també va obtenir una valoració de 8,9.
Compromís institucional amb el servei
Els ajuntaments de Solsona i Cardona, així com el Consell Comarcal del Solsonès, mantenen el seu compromís amb el Servei Connectem com una eina per millorar l’ocupabilitat local i suportar el teixit empresarial del territori. Aquest servei compta amb el finançament del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), a través del Projecte de Treball als Barris.
Dades destacades del 2025:
- 316 persones ateses (54% de Solsona, 41% de Cardona, 5% de la resta del Solsonès)
- 73% d’inserció laboral en persones aturades
- 268 llocs de treball gestionats a través de 249 ofertes
- 76,3% de contractació indefinida
- 1.718 persones inscrites a la borsa de treball
Amb aquests resultats, el Servei Connectem segueix consolidant-se com una eina de dinamització econòmica i de suport a l'ocupabilitat a la comarca.
