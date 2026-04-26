Sant Llorenç de Morunys activa el traspàs de la llar d’infants a la Generalitat per l’elevat cost del servei
L'equipament és econòmicament insostenible i acumula unes pèrdues anuals que superen els 35.000 euros
L’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha posat en marxa el procés per traspassar la llar d’infants municipal a la Generalitat, després de constatar que el servei és econòmicament insostenible i acumula unes pèrdues anuals que superen els 35.000 euros. La decisió permetrà integrar a partir del setembre l’escolarització del primer cicle d’educació infantil a l’Institut Escola Vall de Lord.
Aquest canvi de gestió arriba després d’anys de dificultats econòmiques. En els seus inicis, la llar d’infants Els Piteuets es mantenia amb certa estabilitat gràcies al finançament autonòmic i a una demanda d’alumnes més elevada. Tot i això, la reducció de les aportacions del Departament d’Educació arran de la crisi i la davallada de la natalitat han acabat tensionant el servei fins a convertir-lo en deficitari de manera estructural, segons ha informat el mateix Ajuntament.
Malgrat l’increment progressiu de les quotes a les famílies —acordat de forma consensuada—, el dèficit s’ha mantingut i s’ha situat entre els 35.000 i els 40.000 euros anuals. Davant d’aquesta situació, el consistori també va buscar el suport dels municipis veïns de la Vall de Lord. Guixers hi va col·laborar inicialment amb aportacions vinculades al nombre d’infants escolaritzats i, des del 2024, amb una contribució fixa anual. Tot i això, el consistori ha considerat que la situació continua sent inviable.
Segons ha explicat l’alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu, la decisió respon a la necessitat de garantir la continuïtat del servei educatiu en un marc econòmic més sostenible i amb suport institucional.
La petició formal es va registrar el desembre passat i, tot i que aquests processos solen allargar-se uns nou mesos, en aquest cas s’ha acordat accelerar els terminis. Aquesta setmana s’han iniciat les visites tècniques que han de certificar que tot està a punt perquè el canvi de titularitat sigui efectiu el pròxim curs.
Amb aquest acord, la llar d’infants passarà a dependre del sistema educatiu públic i s’integrarà a l’Institut Escola Vall de Lord, amb l’objectiu de garantir la viabilitat del servei i mantenir l’oferta educativa al municipi.
L’alcalde ha agraït la implicació dels responsables del Departament d’Educació a la Catalunya Central i la feina dels tècnics que han fet possible desencallar un procés que el consistori considera clau per al futur de l’educació infantil al municipi.
