Prades de la Molsosa convoca la Fira de Sant Ponç, amb artesania, gastronomia i cultura popular
La cita inclourà el visionat de fotografies antigues i filmacions dels anys 70 i 80, una activitat de la mà de l’Arada SCCL
El proper diumenge tres de maig de 2026, Prades de la Molsosa serà l’escenari d’una nova edició de la tradicional Fira de Sant Ponç, una jornada festiva que ja s’ha consolidat com una de les cites més destacades al calendari de la comarca. La fira, que arrencarà a les deu del matí, oferirà una completa jornada de celebració popular amb activitats per a tots els gustos, des de la gastronomia fins a la cultura popular, passant per la música i l’artesania local.
Aquesta XXIV edició de la fira tindrà lloc pels carrers del poble, que s’ompliran de parades d'artesania i alimentació. Els visitants podran passejar per l’ambient festiu durant tot el matí, descobrint productes locals de qualitat i coneixent les tradicions artesanals de la zona. A més, les activitats paral·leles donaran una dimensió encara més enriquidora a la jornada.
Una de les propostes més originals serà el visionat de fotografies antigues i filmacions dels anys 70 i 80, una activitat de la mà de l’Arada SCCL, que permetrà fer un viatge al passat i recuperar la memòria històrica local. Els assistents també podran gaudir d’una missa de Sant Ponç en honor al patró del municipi i, com a novetat, una demostració d’elaboració de mató a càrrec de la Raquel de la Petita Granja de Claret, que mostrarà els secrets d’aquest producte típic de la zona. La jornada també comptarà amb una cercavila i un concert amb músics acordionistes de la Diatònica, aportant un toc festiu i sonor a la celebració.
A les dotze del migdia, es presentarà el llibre “Prades de la Molsosa, història i cultura a la Fornal. 25 anys de relats d’història del nostre poble”. Aquest llibre és un recull d’articles publicats al llarg de 25 anys a la revista La Fornal, on es recullen testimonis i relats de veïns i veïnes, abordant temes d’interès local i mantenint viu l’esperit de la història del municipi.
La jornada continuarà amb una arrossada popular, un dels moments més esperats de la fira, on veïns i visitants es podran reunir per gaudir d’un àpat col·lectiu. A la tarda, s’organitzaran activitats tradicionals, com les bitlles catalanes, i ball folk per tancar la jornada amb un bon ambient festiu. La festa finalitzarà amb una xocolatada popular, on els assistents podran gaudir d’una dolça estona plegats.
Aquesta nova edició de la Fira de Sant Ponç està organitzada per l’Associació Cultural de Prades de la Molsosa, amb la col·laboració d’entitats i institucions locals. La fira no només és una oportunitat per conèixer millor la cultura i tradicions del municipi, sinó també per gaudir de la comunitat, l’amistat i la solidaritat entre veïns i visitants.
Amb un programa tan variat, la Fira de Sant Ponç de Prades de la Molsosa promet ser una jornada inoblidable per a tots aquells que s’hi apropin, mantenint viu l’esperit festiu i cultural que caracteritza aquesta celebració popular tan arrelada a la història del poble.
