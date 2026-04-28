Amisol guanya el Premi PITA 2025 en innovació social per l'ocupació inclusiva
El Goven reconeix la Innovació Tecnològica Agroalimentària 2025 (PITA) guardonant les iniciatives en el sector agroalimentari amb l'objectiu de fomentar la sostenibilitat i la competitivitat
ACN
El departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha lliurat el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària 2025 (PITA), reconeixent les iniciatives més destacades en el sector agroalimentari, amb l'objectiu de fomentar la sostenibilitat i la competitivitat a través de la innovació. Enguany, s’han presentat 32 candidatures, i els premis s'han lliurat en quatre modalitats: empresa agrària, agroindústria, jove emprenedor/a innovador/a i innovació social. Aquesta última, incorporada per primer cop, busca premiar iniciatives que promoguin la inclusió laboral de col·lectius vulnerables, com persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social.
En la modalitat d'innovació social, el premi ha estat per a l'Associació Amics del Solsonès Amisol, una entitat de referència a la comarca en la feina per a la integració. Amisol ha estat reconeguda per la modernització de la seva serradora amb tecnologia avançada per a la fabricació de palets especials i altres productes de fusta, amb la qual cosa s'ha reforçat l'ocupació inclusiva. El projecte ha tingut un impacte positiu en la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat, alhora que ha contribuït a la competitivitat industrial del territori.
Altres premiats en les diferents modalitats han estat:
- En la modalitat d'agroindústria, el guardó ha recaigut en Alcarràs Bioproductors SAT, pel seu sistema cooperatiu de bioeconomia circular per a la valorització de dejeccions ramaderes. Aquest projecte és fruit d'una iniciativa conjunta de ramaders d'Alcarràs (Segrià) i inclou una planta de compostatge, una de biogàs i un biopolígon dedicat a activitats de bioeconomia circular, amb l'objectiu de generar valor afegit al territori.
- En la modalitat d'empresa agrària, el premi ha estat per a Font Rovira Agrícola, SL, per la seva transformació d’una explotació agrícola convencional en un model d'agricultura ecològica i regenerativa. Ubicada a Pedret i Marzà (Alt Empordà), l'explotació aplica pràctiques innovadores com la permacultura i el maneig holístic, millorant la qualitat del sòl i la biodiversitat, a la vegada que serveix com a espai de formació i divulgació de l'agricultura regenerativa.
- En la modalitat de jove emprenedor/a innovador/a, el premi ha estat per a Ricard Rivera Pascual, impulsor del projecte Verd.cat. Aquesta iniciativa, situada a les Terres de l'Ebre, se centra en el cultiu i la venda directa d'alvocats ecològics amb pràctiques d’agricultura regenerativa. El projecte promou un model de comercialització sense intermediaris, amb un fort compromís amb la sostenibilitat i el relleu generacional al sector.
Pel que fa als finalistes del premi PITA 2025, cal destacar:
- En la modalitat d'agroindústria, ha estat finalista Arbequina i Secció de Crèdit, SCCL, pel seu projecte Malteria Arbequina, que destaca per la innovació en la valorització del cereal de proximitat, amb la creació de la primera malteria artesanal de proximitat a Catalunya.
- En la modalitat d'empresa agrària, el finalista ha estat Sala Graupera i Fills, SL, per la seva tasca en la producció de plantes per a la jardineria sostenible, amb un enfocament en espècies autòctones i mediterrànies que fomenten la biodiversitat i els pol·linitzadors.
- En la modalitat de jove emprenedor/a innovador/a, el finalista ha estat Aleix Rosinach Oliart, de Granges Rosinach SL, per la creació d'un sistema intel·ligent de classificació i control de qualitat d'ous, basat en càmeres, sensors i intel·ligència artificial.
- En la modalitat d'innovació social, el finalista ha estat EI Integra Pirineus SL, per la seva tasca en la inserció social i laboral de persones en risc d'exclusió en el sector forestal i de la bioenergia.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va subratllar la importància del Premi PITA com a eina per reconèixer la innovació i l'emprenedoria del sector agroalimentari, destacant els projectes que contribueixen a la sostenibilitat i la competitivitat del país.
Els primers premis han estat dotats amb 8.000 euros cadascun, mentre que les candidatures finalistes han rebut 4.000 euros. El jurat ha estat format per representants de diverses institucions, inclòs el Departament d'Agricultura, la Universitat Autònoma de Barcelona, i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
