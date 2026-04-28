Quins drets tinc com a llogater? El Sindicat de l'Habitatge del Solsonès convoca un curs
L'acció titulada "Drets de les Llogateres. Formació oberta per a que no et prenguin el pel", es farà el dijous set de maig a la tarda a la sala Homílies d'Organyà
El Sindicat d'Habitatge del Solsonès (COSHAC) ha convocat una formació oberta per donar a conèixer els drets de les persones que viuen de lloguer i evitar possibles abusos per part de propietaris. La formació, titulada "Drets de les Llogateres. Formació oberta per a que no et prenguin el pel", es farà el pròxim dijous 7 de maig a les 18h a la Sala Homílies d'Organyà, situada a la Biblioteca Carles Morató de Solsona. Aquesta formació forma part d'una sèrie d’iniciatives impulsades pel COSHAC per sensibilitzar sobre els drets laborals i socials de les persones llogateres, en un moment en què el sector de l'habitatge continua sent un dels temes més importants per a la ciutadania.
L'objectiu principal de la sessió és proporcionar informació pràctica i actualitzada sobre els drets que tenen les persones llogateres en relació amb els contractes de lloguer i la seva convivència amb els propietaris. Es busca evitar que els llogaters siguin víctimes d'abusos i incompliments per part dels arrendadors.
Quins són els drets dels llogaters?
Els drets de les persones que viuen de lloguer giren al voltant de diverses qüestions importants que poden sorgir en la seva relació amb els propietaris. A continuació, repassem algunes de les preguntes més comunes que els llogaters tenen sobre els seus drets:
- Qüestions prèvies:
- Abans de signar un contracte de lloguer, és fonamental que el llogater s’asseguri d’obtenir tota la informació rellevant sobre el preu del lloguer, les condicions de pagament, el termini de durada del contracte i les despeses addicionals. A més, el contracte ha de ser clar i detallat, incloent les responsabilitats de cada part.
- Quin és el preu màxim d’un lloguer?
- El preu màxim d’un lloguer dependrà de la localització de l'habitatge i de la regulació vigent en cada moment. En general, la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) i altres normatives regulen els preus dels lloguers, establint límits i requisits per al seu ajust. A més, el preu del lloguer no pot ser abusiu i ha de ser acordat entre les parts.
- Hi ha excepcions que permeten apujar el preu?
- Sí, en alguns casos, es poden aplicar augmentos en el preu del lloguer, com per exemple, en la revisió anual del lloguer segons l'índex de preus oficials com l'IPC. No obstant això, els augments no poden ser arbitràries i han de complir els límits establerts en el contracte i en la llei.
- Em poden cobrar noves despeses?
- El propietari no pot imposar despeses addicionals sense el consentiment previ del llogater. Qualsevol despesa que no estigui estipulada al contracte ha de ser acordada amb el llogater abans d’aplicar-se. Les despeses per manteniment i reparacions generals han de ser responsabilitat del propietari.
- Si ja tinc un contracte vigent, puc fer que m’abaixin el lloguer?
- Si el contracte ja és vigent, el llogater no pot obligar al propietari a abaixar el preu del lloguer a menys que es produeixin circumstàncies excepcionals o hi hagi una modificació en el cost de vida o en la situació econòmica que justifiqui una rebaixa. En qualsevol cas, la modificació del preu s’haurà d’acordar entre les parts.
- En quins casos no s’aplica la regulació?
- Hi ha alguns casos en què la regulació dels preus de lloguer no s'aplica, com per exemple en els contractes de lloguer de curta durada o en les propietats de segona residència. A més, les lleis de regulació de lloguers poden variar depenent de la comunitat autònoma.
- Què faig si detecto incompliments de la llei?
- Si un propietari incompleix les condicions acordades al contracte o les lleis que regulen els drets de llogateres, el llogater pot presentar una denúncia davant les autoritats competents o sol·licitar assessorament legal. En alguns casos, és possible que s'hagi de recórrer a la via judicial per fer complir els drets.
- Què faig si la regulació no em protegeix?
- Si la regulació no ofereix protecció en el cas d'un conflicte o problema, els llogaters poden recórrer a entitats com el COSHAC o altres organitzacions que defensen els drets dels llogaters. També poden buscar assessorament legal per conèixer les vies disponibles per defensar els seus drets.
