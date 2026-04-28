Solsona activa el Comitè d’Avaluació i Seguiment del programa que transformarà el nucli antic
Les actuacions al centre del nucli urbà han de suposar una inversió de 12,5 milions d'euros en quatre anys
Solsona ha constituït oficialment el Comitè d’avaluació i seguiment del programa de transformació del nucli antic, una iniciativa que mobilitzarà un total de 12,5 milions d’euros fins al 2030. El projecte, anomenat “El nucli que batega”, busca revitalitzar el centre històric de la ciutat mitjançant una trentena d'actuacions que abasten des de la rehabilitació d'habitatges fins a la millora dels espais públics i la cohesió social.
La primera reunió del comitè ha estat presidida per Carles Martí, comissionat per a l’impuls de les polítiques de millora urbana, ambiental i social dels barris, amb l’alcaldessa Judit Gisbert com a vicepresidenta. A la reunió també han participat la delegada del Govern, Elia Tortolero, representants de la Generalitat en àmbits com l’urbanisme, l’habitatge, la transició ecològica i l’acció comunitària, així com els regidors d’Habitatge i Urbanisme de Solsona i altres representants locals.
Durant la trobada, es va posar en relleu la importància de la coordinació entre els diversos agents implicats, incloent els cossos de seguretat i els serveis municipals, per aconseguir que les intervencions al nucli antic siguin integrals i eficients. Gisbert va destacar que es tracta d’una gran oportunitat per a la ciutat, però també d’un repte tècnic que requerirà el suport de la Generalitat i altres entitats implicades.
El projecte s’emmarca dins el Pla de barris i viles 2025-2029, en què Solsona ha estat seleccionada com a un dels 20 municipis beneficiaris de Catalunya. Dels 12,5 milions d'euros d'inversió, 8,59 milions seran finançats per la Generalitat, mentre que la resta es cobrirà mitjançant fons municipals i aportacions privades.
Actuacions destacades del programa
Entre les principals actuacions que es duran a terme, una part important de la inversió es destinarà a la rehabilitació d’habitatges. Amb 4,5 milions d’euros, es preveu reduir el nombre de més de 230 pisos buits a Solsona, millorant les condicions d’habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica dels edificis.
Altres actuacions destacades inclouen:
- La rehabilitació de Cal Manel i Cal Metge Solé, amb 2,2 milions d’euros, per convertir-los en equipaments administratius i socioculturals.
- La construcció d’una passarel·la per a vianants i bicicletes sobre el riu Negre amb una inversió de 1,2 milions.
- La millora de la plaça Major, amb 1,1 milions d’euros, per reforçar el seu paper com a espai central i eix comercial de la ciutat.
- La transformació de l’entorn del riu Negre i de l'aparcament de les Moreres, amb 500.000 euros destinats a la millora de l’espai públic.
A més d’aquestes actuacions urbanístiques, el programa inclou un ampli paquet d’accions sociocomunitàries destinades a fomentar la cohesió social, com la mobilització de locals buits per al comerç de proximitat i iniciatives per a la salut comunitària. També es preveu la creació d’una comunitat energètica municipal, dins de les accions en l’àmbit de la transició ecològica.
Una estratègia global per transformar el nucli antic
Aquest projecte representa la continuació de l’estratègia global per revertir la degradació urbanística del centre històric de Solsona. Vint anys després del primer pla d’intervenció integral, l’Ajuntament torna a impulsar una renovació que farà del nucli antic un espai més habitable, dinàmic i cohesionador per a tots els veïns i veïnes de la ciutat.
Amb una inversió significativa i una visió a llarg termini, el projecte "El nucli que batega" es presenta com una gran oportunitat per revitalitzar Solsona i fer que el seu centre històric torni a ser un referent per a la comunitat i els visitants.
