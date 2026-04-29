'Més digitals', el programa que fa tecnològica a la gent gran del Solsonès
Una formació a Sant Llorenç de Morunys del Consell Comarcal farà èmfasi en els aspectes pràctics pels avis de la telefonia mòbil i les aplicacions
El Consell Comarcal del Solsonès torna a apostar pel projecte “Més digitals”, una iniciativa que busca apropar el món digital a la ciutadania de la comarca, amb un focus especial en la gent gran. La nova edició d’aquest curs, que tindrà lloc a Sant Llorenç de Morunys a partir del 12 de maig, continua amb l'objectiu de fomentar l’autonomia digital i millorar l'ús quotidià de les eines tecnològiques més habituals, com el telèfon mòbil.
En aquesta nova edició, els participants gaudiran d'una formació pràctica de 15 hores, dissenyada per ensenyar a les persones majors d’edat com treure el màxim profit dels dispositius mòbils en la seva vida diària. L'objectiu del curs és que els assistents esdevinguin més competents en la utilització del mòbil per realitzar gestions quotidianes, des de consultes mèdiques fins a compres en línia, passant per la localització de rutes de transport o l’organització de les seves fotografies i vídeos.
Formació pràctica i funcionalitat digital
El programa de formació es basa en un aprenentatge pràctic, amb un enfocament en l'ús del mòbil com una eina per a la vida diària. A través de quatre reptes pràctics, els participants aprendran a gestionar aspectes com la localització de punts d’interès, la consulta de rutes de transport, la previsió meteorològica, així com l'ús del mòbil per organitzar recordatoris de cites mèdiques, realitzar gestions bancàries i fer compres digitals.
A més, una de les seccions més esperades és la de l’IdCAT Mòbil, una eina que permet accedir als serveis digitals de manera segura. Aquest curs també inclou l’organització i compartició de fotografies i vídeos per mantenir el contacte amb familiars i amics, i finalitza amb una introducció a l’entreteniment digital, com música, sèries, pel·lícules i llibres electrònics.
Els assistents podran posar en pràctica els coneixements adquirits a través de reptes com:
- Com puc anar a...?: Localització de punts d’interès, ús del transport públic i consulta de la previsió meteorològica.
- Tot en un sol lloc!: Gestió de cites mèdiques, operacions bancàries en línia, compres digitals i accés als serveis de l'IdCAT Mòbil.
- Desem i compartim: Organització i compartició de fotografies i vídeos amb familiars i amics.
- Relaxem-nos i gaudim: Consum de continguts digitals com música, cinema, sèries i lectures.
Inclusió digital: un compromís del Consell Comarcal del Solsonès
Amb aquesta nova edició, el Consell Comarcal del Solsonès reforça el seu compromís amb la inclusió digital i la formació contínua. El projecte busca reduir la bretxa digital i acompanyar la ciutadania, especialment els col·lectius més vulnerables, en el procés de transformació tecnològica que vivim a la societat actual.
El curs s’adreça a persones que ja tenen una autonomia bàsica en l'ús de les tecnologies digitals però que volen aprofundir en les funcionalitats dels dispositius mòbils i aprendre’n més sobre les eines que poden millorar la seva qualitat de vida. El Consell Comarcal ofereix aquesta formació de manera presencial, adaptada a les necessitats i coneixements previs dels participants.
Inscripcions obertes
Les persones interessades poden inscriure’s al Consell Comarcal del Solsonès, a l'àrea de Serveis Socials, o bé trucant al telèfon 973 48 32 34. Aquesta formació és una oportunitat perquè la ciutadania de la comarca incorpori les eines digitals amb més seguretat i confiança, a la vegada que guanya autonomia en el seu dia a dia.
Amb aquest tipus d’iniciatives, el Consell Comarcal del Solsonès contribueix a garantir que totes les persones tinguin accés a les eines digitals i als coneixements necessaris per adaptar-se a un món cada vegada més digitalitzat.
