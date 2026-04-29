Solsona ofereix feina a la taquilla de les piscines
La contractació serà temporal, amb una durada del 15 de juny al 6 de setembre i una jornada laboral de 36,50 hores setmanals
Amb l'arribada de la temporada de bany, l'Ajuntament de Solsona ha obert la convocatòria per a la selecció de dues places de taquiller amb contracte temporal per a les piscines municipals. Les persones interessades en optar a aquests llocs de treball poden presentar les seves sol·licituds fins al 19 de maig.
Els seleccionats es faran càrrec de tasques essencials per al bon funcionament de les instal·lacions durant els mesos d'estiu. Entre les responsabilitats principals es troben l'atenció al públic, la gestió d'inscripcions i el control de les persones inscrites a les activitats, així com la supervisió de l’accés dels usuaris i la tasca de caixa.
Per poder accedir a aquestes places, els aspirants han de disposar del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent. La contractació serà temporal, amb una durada del 15 de juny al 6 de setembre. La jornada laboral serà de 36,50 hores setmanals, distribuïdes de dilluns a diumenge. Els caps de setmana, els treballadors faran torns alternatius, treballant dissabte de 11 del matí a 8 del vespre o diumenge en el mateix horari.
Tota la informació detallada i la documentació necessària per a la inscripció es poden consultar a l'apartat d'ofertes d’ocupació del portal web municipal.
Amb aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Solsona assegura que les piscines municipals comptin amb el personal necessari per oferir un servei òptim durant l'estiu, afavorint l'ús i gaudi de les instal·lacions per part de la ciutadania.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Manresa converteix en públic el canal de la fàbrica de riu més singular d’Europa
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió